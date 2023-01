Más eseménnyel is egybeesik a nyílt nap, hiszen január 17-től 20-áig tart a Kipaq, a félévben készült munkák kiértékelése is.

- Minden félévet kiértékeléssel zárunk, ami a kreatív tantárgyak vizsgája. Az alkotó, kivitelezési tantárgyak során létrehozott alkotásokat ilyenkor mutatják be a hallgatók és kapják meg érdemjegyeiket - mondta megkeresésünkre Lenkei Balázs, az Alkalmazott Művészeti Intézet intézetigazgatója.

- A kiértékeléseket átettük a januári időszakra ide a Ligneumba, egyrészt a jobb felkészülés érdekében, másrészt pedig a rezsicsökkentés miatt. Ez az épület energiahatékonyabb a vizsgák lebonyolításához, melyek nyilvánosak, így bárki beülhet és megnézheti, meghallgathatja - tette hozzá Lenkei Balázs.

- Nagyon élvezem ezt az időszakot, mert a szervezői csapatban is benne vagyok és remekek a hallgatótársak munkái is. Izgalommal készülök én is a saját vizsgáimra, hiszen úgy kell prezentálnunk, mintha a valós életben a megrendelőnek kellene eladnunk a munkánkat, csak itt a jegyeim múlnak rajta - mondta Bontovics András Kristóf végzős tervezőgrafika hallgató és demonstrátor.

Győrben kedden tartotta nyílt napját a Széchenyi-egyetem