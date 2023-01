– A budapesti Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon is nagyon sokan érdeklődtek egyetemünk iránt, most pedig a diákok a helyszínen ismerkedhetnek intézményünkkel. Az információk beszerzése után február 15-ig adhatják be a felvételi kérelmüket a felvi.hu n. ahol meg kell jelölni azokat az intézményeket, képzéseket, ahova jelentkezni szeretnének, majd ügyfélkapun keresztül kell a jelentkezésüket hitelesíteni. Eközben azonban már a duális képzésre is lehet jelentkezni április 30-ig a dualis.sze.hu oldalon – tudtuk meg Oláh Grétától, a Felvételi iroda vezetőjétől.