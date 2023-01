Az ötven jelölt az Év embere 2022 Közönségdíjra

A Kisalföld, mint Győr-Moson-Sopron napilapja, fennállása óta fontos feladatának érzi, hogy támogassa, segítse és elismerje azokat az embereket, akik munkájukkal, hivatásukkal, lelkesedésükkel, elkötelezettségükkel, karitatív vagy közösségépítő erejükkel az átlagnál többet tesznek azért, hogy szebbé, jobbá tegyék szűkebb vagy tágabb környezetüket. Megbecsülésünk egyik jelzése, hogy közülük választjuk ki évek óta a Hét embere interjúsorozatunk riportalanyait, egyrészt azért, hogy bemutassuk őket olvasóinknak, másrészt azért, hogy példát vegyünk róluk, és mi is tegyünk többet saját területünkön annak érdekében, hogy közösségünk, településünk, megyénk minél szebb, jobb, élhetőbb legyen. 2022-ben is ötven héten át olvashattak valakiről, akiről mi, újságcsinálók úgy gondoltuk, megfelel a fentebb leírt elvárásoknak. Közülük kerül majd ki minden régióból Az Év Embere-­díjazottunk. Ezzel is tisztelegni szeretnénk az eredményeik előtt, és persze tovább növelni a jó példa erejét. Így együtt látva őket megint csak meg kell állapítanunk, nem véletlen, hogy ilyen erős a megyénk, ha ilyen emberek lakják. Mára már az is hagyománnyá vált, hogy Önöket, olvasóinkat is megkérjük, válasszák ki, ki kapja Az Év Embere Közönségdíjat, amely – mivel több száz, sőt több ezer véleményt tükröz – egy igazán különleges és értékes elismerés. Adják le voksukat arra, aki Önök szerint a legméltóbb erre a különleges elismerésre.