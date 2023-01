A múlt év főbb beruházásairól Hámori György, Kapuvár polgármestere lapunknak elmondta:

Munkát biztosít a nyáron nyíló idősotthon

– Befejeződött az idősotthon építése. Előzetesen idén januárban szerettük volna megnyitni, de a bizonytalan energiahelyzet miatt ezt eltoltuk, várhatóan nyáron kezdi meg a működését. Felröppentek azok az álhírek, miszerint már beteltek a helyek, erről szó sincs, még meg sem hirdettük a jelentkezési lehetőséget, mindenről időben tájékoztatjuk majd a kapuváriakat. Tizenöt-húsz embernek biztosan munkát ad majd az intézmény – mondta arról a beruházásról, amit a kormány előbb 540 millió forinttal, majd további 800 millióval támogatott.

Tavaly adták át a felújított, korábban balesetveszélyessé vált andaui (mosontarcsai) hidat, melyre 80 millió forint kormányzati támogatást kaptak. A műtárgy jellegzetessége, hogy jelképezve az 1956-os menekülteket, a hídon 56 darab szimbolikus alak áll, 56 fokos szögben megdőlve Ausztria irányába.

– Negyvenmillió forintból készült el a bringapálya, ennek fele önköltség volt. A gyerekek örömmel vették birtokba. Itt további finomítások várhatók: bejárati út, parkolókialakítás – jegyezte meg Hámori György.

A strandra korábban 100 millió forint saját erőt fordítottak, utána 300 milliót, majd egy tavalyi bejelentést követően 600 milliós kormányzati pénzt kaptak.

– Ismét egy nagyot lépünk előre a strandfürdő fejlesztésében, ami idén is folytatódik. Ennek egyik eleme a meleg vizes medence felújítása. Előre is a vendégek türelmét kérjük, a beruházás a nyárba nyúlik, várhatóan július 31-ig készül el. Utána megnyitjuk a közönség előtt a meleg vizes medencéket, amelyek egy élménymedencével is kiegészülnek. Már elindult a tereprendezés, a strand környezetének a rendbetétele is. A sportcsarnoknál is van előrelépés, átadtuk a munkaterületet, az alapot már kiásták a szakemberek, várhatóan tavasszal folytatódik a munka – tette hozzá.

Hámori György polgármester értékelte Kapuvár elmúlt évét, és beszámolt az önkormányzat terveiről. Fotó: Németh Ferenc

Tartanak a beruházások az ipari parkban

– A Magyar Posta Zrt.-vel való együttműködés révén, a lakosság nagy megelégedésére ismét kinyithatott a házhelyi posta. Az ipari parkban is gőzerővel folynak a beruházások, melyek nemcsak új munkahelyeket teremtenek, de a város adóbevételét is növelik. Az önkormányzat minden segítséget megadott, így nemrégiben egy újabb, népszerű áruházlánccal bővült a városban elérhető szolgáltatások sora.

Sikeresek voltak a rendezvényeink, itt szintén előrelátóan, a növekvő energiaárak figyelembevételével tervezünk, de a régi, jól bevált programokat mindenképpen szeretnénk megtartani. Két új rendezvényt is hoztunk a városba: az egyik a látványos tereprali, a másik a KapuvárRun futóverseny, mindkettőnek pozitív volt a fogadtatása, várható a folytatásuk. Ahhoz képest, hogy ez volt az első nagyobb szabású futóverseny, 300 feletti rajthoz állóval, sok volt közöttük a kapuvári – tette hozzá.

Takarékos működés

A biztonsági intézkedéseknek, takarékos működésnek hála egyébként az energiadíjak kifizetése tavaly nem okozott gondot.

– Az elmúlt év a következő pályázati ciklus előkészítésével folyt, ezért nem tudtam annyi rendezvényen részt venni, de az alpolgármesterek helyettesítettek. A háttérben folyt munkák beértek, a pályázati eredmények tükrözik a befektetett energiát, kétmilliárd forint feletti pályázati pénzt nyert a város. Ebben van többek között több utcát érintő csapadékvíz-elvezetés, a központi óvoda bővítése és a gartai tagóvoda fejlesztése. Megújul a művelődési ház nagyterme, új öltözőt alakítunk ki a KSE területén, melyet elsősorban az utánpótláscsapatokban sportoló gyerekek használhatnak, valamint útfelújítások és játszóterek renoválása szerepel a programban. Készen állunk az idei beruházások elindítására.