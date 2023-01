– Örültem, amikor megkaptam a Civitas Fidelissima díjat, de azt hiszem, a kilencvenöt éves édesapám nálam is jobban örült. Ő mindig is számon tartotta az előmenetelemet, valamennyi kitüntetésem, előléptetésem nagy boldogsággal tölti el. A második reakcióm a rangos díjjal kapcsolatban a kétkedés volt, hogy valóban kiérdemeltem-e – mondta a Kisalföldnek a díjazott.

– A kétkedés, hogy valóban kiérdemeltem-e a díjat, azóta sem oszlott el, viszont arra sarkall, hogy a jövőben leg- alább úgy dolgozzak a városért és az egyetemért, mint eddig, vagy még jobban, ha az erőm is engedi – mondta meghatódva dr. Bartha Dénes.

Dr. Bartha Dénes búcsúzásképpen azt mondta: „Jó soproni polgár szeretnék maradni!” S hogy ez így lesz, afelől nincs kétség. Fotó: Szalay Károly

A nyíregyházi születésű egyetemi tanár büszke rá, hogy Kubinszky Mihály professzor és Csapody István természetvédelmi főfelügyelő személyében kiváló mentorokra talált Sopronban, ők vezették be a helyi polgári életbe. – Kubinszky professzornak köszönhetem, hogy viszonylag hamar a Soproni Városszépítő Egyesület vezetőségének a tagja, majd három cikluson keresztül az alelnöke lehettem. Elsősorban a város fásításával, az elődök emlékének ápolásával foglalkoztam, illetve immár két évtizede a Soproni Szemle kuratóriumának az elnöke vagyok. A helytörténeti periodikát 1936-tól jegyzik, évente négy alkalommal lát napvilágot – tette hozzá Bartha professzor, aki nemcsak a városszépítőknek, hanem több helyi szerveződésnek, köztük a Kitaibel Pál Természettudományi Asztaltársaságnak is aktív tagja.

– Ez a szervezet 1934 óta működik és január 17-én lesz a hétszázadik ülése, amin én leszek az előadó. Az elmúlt hétszáz alkalmat értékelem majd, azon belül is elsősorban a legutóbbi százat. Jegyzőkönyvet vezetünk, hét vaskos kötetünk van, ezek alapján készülök. Reményeink szerint rektor úr és polgármester úr is jelen lesz az ünnepi összejövetelen – említette az előtte álló megtisztelő feladatot.

Dr. Bartha Dénes 1981-ben végzett az akkori Erdészeti és Faipari Egyetemen és hat év gyakorló erdészeti munka után 1987-ben került vissza Sopronba, mint a Magyar Tudományos Akadémia aspiránsa. Sikerült bekerülnie az egyetem növénytani tanszékére, ami nagy vágya volt. Gyorsan ívelt a pályája, 1994-ben tanszékvezetőnek választották, 1997-ben pedig megkapta a legmagasabb címet, az egyetemi tanári kinevezést. 2007 óta a Magyar Tudományos Akadémia doktora, munkásságáért 2014-ben a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést vehette át. Számtalan hazai és külföldi publikáció szerzője, kutatások vezetője, a selmeci hagyományok őrzője.

– Selmec örök szerelem, 1980-ban jártam ott először, és szerencsére nemcsak engem érintett meg a felvidéki kisváros, hanem Oroszi Sándor évfolyamtársamat is. Vele közösen már négy könyvet írtunk a témában. Lelkes őrzője vagyok a selmeci, soproni diákhagyományoknak és ezt a „Selmec-szeretetet” próbálom átadni a hallgatóimnak is. Büszke vagyok rá, hogy rendszeresen meghívnak a szakestélyeikre és azért is, hogy a helyszínen kalauzoljam őket – mondta szinte elérzékenyülve az amúgy szigorúságáról híres professzor. A selmeci, soproni diákhagyományokat dr. Bartha Dénes javaslatára vették fel 2014-ben a Szellemi Kulturális Örökség listájára.