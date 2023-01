A Széchenyi István Egyetem egyik stratégiai célja, hogy nemzetközi színvonalú tudományos kutatással is hozzájáruljon a térség fejlődéséhez, amit 2021 óta új eszközzel, a Publikáció Támogatási Programmal is ösztönöz. Ennek keretében az oktatói és kutatói munkakörben foglalkoztatott munkatársak, valamint az egyetemmel jogviszonyban álló doktoranduszhallgatók Q1-Q4 minősítésű folyóiratokban megjelenő tudományos publikációinak közlési díját (APC) átvállalja az intézmény, erkölcsi-anyagi elismerést nyújtva számukra. A feltételek között a Scopus adatbázis szerepel, mert a két legnagyobb globális felsőoktatási minősítő szervezet – a QS és a Times Higher Education (THE) – a világranglisták összeállításánál kizárólag ezt veszi figyelembe.

Dr. Lukács Eszter, a Széchenyi István Egyetem nemzetközi stratégiai elnökhelyettese elmondta: eddig publikációnként legfeljebb 2500 eurós közlési díjat vállalt át az intézmény, ebben az évben azonban az egyetemvezetés döntése értelmében akár már 3500 eurót is. További kedvező változás, hogy a program éves keretösszege is jelentősen, 50 millióra emelkedik idén.

Az elnökhelyettes hangsúlyozta: az egyetem oktatói-kutatói számára emellett 2021 óta elérhető a Tudományos Ösztöndíj is. Ennek célja a publikációs tevékenység támogatása az ingyenes vagy az egyetemi előfizetés által a munkatársak számára költségmentesen elérhető, Scopus adatbázisban regisztrált, Q1-Q4 besorolású folyóiratokban. A legjelentősebb anyagi elismerésben a nemzetközi kutatási hálóban készült szakcikkek szerzői részesülnek. Az ösztöndíj keretösszege 35 millióról 50 millió forintra nő idén.

„A támogatási rendszer – amibe a publikációs támogatáson és a Tudományos Ösztöndíjon kívül beletartozik az angol nyelvoktatás, az angol nyelvű »akadémiai írás« kurzus, a könyvtári adatbázisok előfizetése és a tanulmányok nyelvi lektorálása is – egyszerre segíti az egyetem globális láthatóságának erősödését, valamint az oktató-kutató kollégák tudományos előmenetelét. A két legnagyobb nemzetközi felsőoktatási minősítő szervezet, a QS és a Times Higher Education világranglistája egyaránt rendkívül kutatásintenzív, így a kutatások ösztönzése hozzájárul ahhoz is, hogy intézményünk minél előkelőbb pozíciót foglaljon el ezeken. Köszönöm dr. Filep Bálintnak, az egyetem elnökének, hogy támogatta a keretösszegek rendkívül jelentős megemelését” – fogalmazott dr. Lukács Eszter.