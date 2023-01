Perek ítélet előtt és után

Évekig nyomoztak annak a két eltűnt villanyszerelőnek az ügyében, akiknek a megölésével egy győri vállalkozót gyanúsítanak. É. Imre számos alkalommal színlelt rosszullétet a tárgyalásokon, ezért és a bűnügyi felügyelet megszegése miatt tavaly márciusban ismét kattant a csuklóján a bilincs. Azonban nem csak ő vár arra, hogy a bíróság kimondja, bűnös-e az ellene felhozott vádakban.

Tragédiával zárult

Az elmúlt egy évben számos tanút idézett a Győri Törvényszék az eltűnt villanyszerelők ügyének tárgyalására. Voltak, akik ingerült vagy épp beszédes vallomást tettek, azonban akadtak olyanok is, akik nem jöttek el a meghallgatásra. Bizonyítékok sora vár még arra, hogy ismertessék a tárgyaláso(ko)n, azonban néhány jelentősebbet már bemutattak, köztük egy gáz- és riasztófegyvert, a vádlott hazugságvizsgálatait. A gyilkossággal vádolt férfi továbbra is tagadja az ellene felhozott vádakat, azonban néhány alkalommal már maga is belekeveredett vallomásaiba. Drámai eseménnyel zárult decemberben É. Imre tárgyalása, ugyanis fia szakította félbe az ülést a családban történt, hirtelen haláleset hírével. Idén további szakértők meghallgatásával folytatódik a per, legközelebb genetikus szakértő ismerteti az M. Zoltán eltűnt villanyszerelővel kapcsolatos DNS-nyomokat.

Hosszú tárgyalás lesz

A börtön után édesanyja győri otthonában, bűnügyi felügyelet alatt készül tárgyalására F. Dávid egykori megasztáros énekes, akit több mint 300 milliós csalással vádolnak. Az előkészítő ülésen ugyan sokat nem mondott, csak tagadta a több pontból álló súlyos vádakat. Idén a megkárosított cégek és magánszemélyek mellett a győri énekes is elmondhatja, hogyan keveredett a végeláthatatlan csalásokba.

F. Dávid többnapos perbeszéddel készül a következő tárgyalására.

Kaszaboló feleség

Tavaly ilyenkor egy nő mély, vágott sebeket ejtett volt férje és annak az társaságában lévő hölgy nyakán tapétavágó szikével. A többgyerekes édesanya ellen még szeptemberben emelt vádat a főügyészség előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt. Az asszony azt állítja, békülni ment este a férjéhez és nem kaszabolni, azonban hirtelen féltékenységből elborult az agya és hadonászni kezdett a szikével. A nő tudja, mit tett és bánja, de azt tagadja, hogy előre kitervelten követte volna el a bűncselekményt. Az egykori ápolónő, miután ráeszmélt, hogy bántotta volt élettársát, mentőt hívott és nyomókötést is tett a férfi vérző fejére. Tanúk meghallgatásával februárban folytatódik a per, aminek a vége akár életfogytig tartó szabadságvesztés is lehet, mivel az ügyészség nem tett mértékes indítványt.

„Jachtozós ügy”

A volt győri polgármesterrel szembeni, az „ördög ügyvédje”- ként ismert ügyhöz kapcsolódó zsarolási ügyben a bíróság tavaly előkészítő ülést tartott. A vádlottak egybehangzóan tagadják, hogy visszaéltek volna bármilyen kompromittáló felvétellel, és azt is, hogy ezekért tetemes összegeket követeltek volna. Idén több bizonyítékra is fény derülhet a tárgyalásokon.

A színesfém után drog

Közel tíz év után született ítélet a győrszentiváni klánként elhíresült ügyben, akikre még 2013. január 7-én csapott le a TEK többmilliárdos áfacsalás miatt. Ugyan az elsőrendű V. R. 8 év fegyházbüntetést kapott úgy, hogy feltételesen nem szabadulhat és több mint 1 milliárd forintot kell megfizetnie, másodfokon folytatódik majd az eljárás. Emellett többen közülük további börtön- évekre számíthatnak egy másik ügy miatt – amibe keveredtek közben –, ott jelentős mennyiségű kábítószer kereskedelmével vádolják őket.

Győrszentiváni klán – A színesfémügyet lezárták, de a kábítószer-kereskedelem még hátravan.

Jogerős

Lezárult tavaly a darnózseli gyilkosságban hamisan tanúzott nővér elleni per is, másodfokon is bűnösnek találták. A nyolc éve történt darnózseli emberölési ügyben elítélt N. János testvére, Csilla végig hazudott arról, hogy a bűncselekmény időpontjában együtt voltak fivérével. Ezért 1 év, 10 hónap börtönre ítélték, két és fél évre felfüggesztve.

Másodfokon folytatás

A jedlikes késelő diákot, H. Andrást tavaly a Győri Törvényszék mint fiatalkorúak bírósága bűnösnek találta emberölés kísérletében. Öt év szabadságvesztésre és 2 év közügyektől való eltiltásra ítélték első fokon, amit a fiatalkorúak börtönében kell letöltenie. Az ítélet még nem jogerős, másodfokon folytatódik az ügy.

Enyhítés vagy felmentés

Tavaly nyáron hazaengedték a börtönből azt a 78 éves abdai férfit, aki néhány éve hasba szúrta 51 éves ittas fiát, miután az rátámadt. A Győri Ítélőtábla 5 évre ítélte emberölés miatt, kedvezménnyel idén februárban szabadulhatott volna. Hogy hogyan dönt a Kúria végül, enyhítik vagy teljesen felmentik S. Árpádot, reméljük, idén kiderül.