Rekordszámú főzőcsapat és résztvevő volt az idei Kapuvári Böllérmáj és Gasztronómiai Fesztivál mérlege. Az ország minden szegletéből, de Erdélyből és a Felvidékről is érkeztek főzőcsapatok. Tisztelegve a múlt előtt az egykori Gulyás csárda helyén emléktáblát avattak. A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség pedig szakmai oltalom alá vette a böllérmájfesztivált.

A dénesfai önkormányzat egy többhektáros ősparkkal gazdagodott. Az állam adta át az erdő tulajdonjogát a falunak, melyben turisztikai fejlesztéseket, illetve iskolai programokat terveznek a községvezetők. Az biztos, hogy a park így is gyönyörű. Egykor a helyi birtokoscsalád, a gróf Cziráky família uradalmához tartozott és évtizedekkel ezelőtt is a falubeliek kedvelt kiránduló-, pihenőhelye volt.

Komoly, hosszú időre meghatározó fürdőfejlesztéseket jelentettek be Kapuváron és Csornán is. Mindkét településen milliárdos nagyságrendben érkezett az állami támogatás. A két létesítményre ráfért már egy jelentős beruházás, mely a turizmust, az idegenforgalmat szolgálja. Csornán jelenleg is tart az előkészítő munka, hogy jövőre az építkezés is megkezdődhessen. A strand, ha korlátozva is, de a tervek szerint nyitva lesz a szezonban.

Hager Merlin varázsolt egy életet magának. A kisfiú 6 hónapra, mindössze 550 grammal és 30 centivel született. A születésnapjának dátuma is mágikus: 2022. 02. 22. Életigenlésének köszönhetően mára egy egészséges kisgyereknek örülhetnek szülei és testvére. Az édesanya, viszonozva a sok jót, amit kapott, a koraszülöttosztályról választott keresztanyát Merlinnek, aki Müllner Adrienn lett, de több munkatársa és a „PIC-es” gyerekek és családjuk is részt vett a ceremónián, vagyis ahogy Adrienn elnevezte, a hálabulin.

Szakatics Csaba, a keresztapa, Müllner Adrienn, a keresztanya kezében Merlinnel, Imre atya, a nagytesó, Mexx, Moana Hager és férje, Hager Máté a győri karmelita templomban. Fotó: Nagy Gábor

Rábacsécsény egy emberként állt a Kárpátaljáról érkező Hidi család mellé. Hidi Gabriella Bianka gyermekeivel és anyósával érkezett a faluba, ahol az önkormányzat adott nekik szállást, a helyiek pedig bútorokat, ruhákat, élelmiszert. A család beilleszkedett a község életébe, hálájuk jeléül pedig egy jó adag süteménnyel kedveskedtek az iskolásoknak.

Bizton mondhatjuk, ritka, hogy valaki közel a nyolcvannyolchoz még aktívan dolgozik, pláne, ha a tetőn végzi a munkáját. Varga Gyula ácsmester hetvenkét, a szakmában töltött év után tavaly kezdte csak el igazán a nyugdíjaséveit. Még 87 évesen is gyakorta láthattuk a magasban. A munkájában leginkább a szabadság érzését szerette. Idősotthonnal bővült a Csornai Premontrei Apátság épülete. Állami támogatással építkeztek az atyák, az intézményt a rendház új szárnyában alakítottak ki. Az otthon a Szent Norbert nevet kapta, és a város központjából a Szent Norbert sétányon keresztül lehet megközelíteni.

Varga Gyula ácsmestert még 87 évesen is gyakran láthattuk a magasban. Fotó: Kustor Réka

Felújította a kapuvári önkormányzat a menekülés hídját, azaz az Andaui (Mosontarcsa) hidat. Az átjárón 1956-ban több tízezer magyar menekült Ausztriába. Tavaly már lezárták az átkelőt, a szerkezete balesetveszélyessé vált. A megújult hídon 56 darab szimbolikus alak áll 56 fokos szögben megdőlve Ausztria felé. Rég nem látott mértékű útfelújítások zajlottak a Rábaközben, több tíz kilométeres szakasz kapott új burkolatot a Magyar Falu Program Falusi Útalapja révén. A beruházások sorának itt nincs vége, tovább folytatódnak majd a térségünkben.

Kónyban több mint száz éve táncolják a verbunkot, a legénytáncot. A hagyományt őrzik és továbbadják a mai legények is: ugyanazokkal a lépésekkel, ugyanazokkal a mozdulatokkal, mint nagy-, déd- és ük- apáik. Az ősszel nagy öröm érte a Kónyi Hagyományőrző és Kulturális Egyesületet. Kérelmüknek helyt adva a megyei értéktárbizottság a kónyi verbunkot felvette a megye értéktárába, azaz a tánc megyerikum lett.