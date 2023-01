Az érdeklődők első kézből kaphattak hiteles információkat a szakokról, a kollégiumi lehetőségekről, a hallgatói életről. A Széchenyire jelentkezők nemcsak a minőségi győri, hanem a mosonmagyaróvári mezőgazdasági, élelmiszertechnológiai képzések közül is választhatnak, és a ZalaZONE járműipari tesztpálya által kínált egyedülálló lehetőségekkel is élhetnek. Aki lemaradt, szeretettel várják január 17-én Győrben, a Széchenyi-egyetem nyílt napján.

A január 12. és 14 között megrendezett Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás az ország legnagyobb oktatási kiállítása, amelyen természetesen a Széchenyi István Egyetem is képviselteti magát. Az ide érkezők részletes felvilágosítást kaphatnak az intézmény kilenc kara tizenegy képzési területének (jogi, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, műszaki, agrár, bölcsészettudományi, informatikai, pedagógiai, egészségtudományi, művészeti és sporttudományi) 88 szakjáról, a duális és szakirányú képzésekről.

Tájékozódhatnak a hallgatói életről, a sportolási lehetőségekről, a kollégiumi szolgáltatásokról, az ösztöndíjlehetőségekről egyaránt, a győri mellett a mosonmagyaróvári és budapesti képzésekről, valamint az egyetem dinamikusan fejlődő Zalaegerszegi Innovációs és Képzési Központjáról is.

„A Széchenyi István Egyetem kitelepülése az Egyetemi Szolgáltató Központ és Kollégium szervezésében valósul meg, a Hallgatói Önkormányzat pedig mintegy harminc fővel segíti a tájékoztatást. Az ide érkező diákokkal jó hangulatú beszélgetéseket tudunk folytatni, hiszen korban hozzájuk közel álló hallgatók osztják meg tapasztalataikat az egyetemről, és válaszolnak a felmerülő kérdésekre” – fogalmazott Pék Márton az egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöke.

Pék Márton, a Hallgatói Önkormányzat elnöke. Fotós: Májer Csaba József

A standon már az első napon sorban álltak és egymást váltották az érdeklődők, akik nagy figyelemmel hallgatták a tájékoztatókat, és többen jelezték, hogy továbbtanulásuk célkeresztjében a Széchenyi István Egyetem áll.

„Tavaly is eljöttem a kiállításra, és már akkor megfogott az intézmény kínálata, a győri egyetemi élet. Most, hogy végzősként aktuálissá vált számomra a továbbtanulás, újra eljöttem, és a standon folytatott beszélgetések csak megerősítettek abban, hogy első helyen jelöljem a Széchenyit” – mondta el kérdésünkre a pécsi Kovács Gréta Ráhel. Hozzátette, elsősorban a gazdálkodási és menedzsment szak érdekli, erről igyekezett minél több információt begyűjteni.

A pápai Mágocsi Barbara hasonló elszántsággal érkezett, hiszen számára is a Széchenyi István Egyetem a legszimpatikusabb felsőoktatási intézmény. „Kifejezetten a Széchenyi miatt jöttem, nincs is más tervem a továbbtanulást illetően. A közösségszervezés szakra szeretnék bekerülni, szándékomat a kiállításon tapasztaltak csak megerősítették. Jó volt beszélgetni olyan hallgatóval, aki hasznos belsős információkat tudott adni az egyetemi élet mindennapjairól” – fejtette ki a középiskolás. Mint mondta, nagyon tetszik neki Győr és az egyetem modernsége, közege, amelyről ismerősei is csak jókat meséltek.

A szintén pápai Bereczky Noé a műszaki szakok iránt érdeklődik. „Több szakról is begyűjtöm az információkat, hiszen a járműmérnök, a gépészmérnök és a villamosmérnök képzés is érdekel, de ezek mellett igyekszem minél több képzést megismerni. Szívesen választanám Győrt, mert nagyon jók a benyomásaim a Széchenyi-egyetemről” – mondta.