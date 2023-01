Az átadáson köszöntőt mondott Szigethi István, hegykői polgármester. - A bölcsődei intézmény létrejötte hiánypótló beruházás volt Hegykő életében. Ugyan meg kellett küzdenünk nemvárt eseményekkel, hiszen 120 millió forintos támogatást nyertünk, azonban a kivitelezés kezdetekor jelentősen megemelkedett az építőanyagok ára. Plusz forrást kellett igényeltünk a megyei önkormányzattól, amit önrésszel is kibővítettük. A mintegy 240 négyzetméter hasznos alapterületű bölcsődében egy csoportszoba kapott helyett, valamint tornaszobával és egyéb kiegészítő helységekkel gazdagodott – részletezte a polgármester.

Németh Zoltán beszédében kiemelte, történelmi időket élünk, hiszen ennyi, egymást követő településfejlesztésre még nem volt példa. - Célunk, hogy a kisebb községekben élőknek ne kelljen kényszerű kompromisszumokat kötniük, hiszen, aki ilyen településen él és dolgozik hozzájárul az országa gyarapodásához. Megérdemlik, hogy olyan közszolgáltatásokat vehessen igénybe, mint a bölcsődei szolgáltatás. Mindezek mellett az sem elhanyagolható, hogy a gyermekek helyi identitást is növeljük, hiszen ha egy településen helyben elérhetőek a szolgáltatások a kötődések is itt alakulnak ki – mondta a vármegyei közgyűlés elnöke. Hozzátette, három évvel ezelőtt indult el az a projekt, amely lehetővé tette, hogy bölcsőde épüljön olyan kisebb településeken, ahol szükség van rá. - Támogattuk az igényeket, így megyei szinten 180-ból több mint 60 településen létesült bölcsőde, ami mintegy ezer férőhelyet jelent a megyei jogú városok mellett.

- Az elmúlt években több bölcsőde nyílt Sopron térségében is, ami nagy segítséget nyújt a családoknak. Öröm számomra, hogy Hegykőn adhatunk át egy korszerű épületet, amibe a legkisebbek már be is költöztek. Azt gondolom, hogy az intézmény fejlesztése a település egyik legjelentősebb beruházása – hangsúlyozta Barcza Attila.