Tavaly ünnepelte alapítása 150. évfordulóját a Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút. A GYSEV ma két országban működtet vasútvonalakat, mintegy 500 kilométeres pályahálózatot fenntartó és üzemeltető, integrált vasúttár- saság.

Székhelye Sopronban, ausztriai központja Vulkapordányban (Wulkaprodersdorf) található. Az első vonalszakasz Győr és Sopron között 1876. január 2-án nyílt meg. A Sopron és Ebenfurt közötti szakaszt 1879. október 28-án adták át a forgalomnak.

A GYSEV ma hat jelentős vasútvonalat üzemeltet, valamint az Európai Gazdasági Térség területén érvényes engedélyével mindkét országban vasúti személyszállítást, továbbá Európa-szerte vasúti árufuvarozást végez. A város és Nyugat-Dunántúl egyik legnagyobb foglalkoztatója. A 150 év alatt a vasúttársaság és Sopron elválaszthatatlanul összeforrt, ezért a 150 éves sikeres tevékenységéért Civitas Fidelissima díjat adományozott Sopron közgyűlése a vasúttársaságnak.

– Őszintén mondhatom, meglepődtem, amikor megtudtuk, hogy a GYSEV Zrt. közösségi kategóriában Civitas Fidelissima díjban részesül – mondta Kövesdi Szilárd, a társaság elnök-vezérigazgatója. – A legfontosabb, ami eszembe jutott, hogy ez a díj a GYSEV tevékenységének, ezzel együtt a vasúttársaságunknál dolgozó munkatársaknak az elismerése. Nem csupán a mai kollégákat értem ezalatt, hanem azokat is, akik az elmúlt 150 évben a GYSEV-et szolgálták, a társaság működéséhez hozzájárultak. A jubileum azt is jelenti, hogy a vasúttársaság másfél évszázada szolgálja a térséget, a Sopronban és a város környékén élőket – hangsúlyozta az elnök-vezérigazgató, és hozzátette: köszönik az elismerést a soproni városvezetésnek, amellyel a korábbi évtizedekhez hasonlóan ma is kiváló kapcsolatot ápolnak. A díjjal járó pénzösszeget három rászoruló munkatársuknak adományozták.