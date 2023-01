– Az ingatlan tulajdonosával azt beszéltük, hogy várjuk a csodát – Mondta lapunknak Dobos Péter a Gubát is üzemeltető Dobos étteremhálózat tulajdonosa.

– Eddig egymillió kétszázezer környéke volt a villany. Most kilencmillió hatszázezres ajánlatot kaptunk, amit előre kérnek kifizetni. Ennyit képtelenség kitermelni. Akinek szerencséje van és jókor járt le a szerződése, az talán 24 év végéig kihúzza, de ha nem történik valami, sokan jutnak erre a sorsra. Az egész olyan, mint egy spirál, hiszen a dolgozók bérét is folyton emelni kell. Huszonkét ember megy az utcára most. Benne van négy év munkánk, nagyon sajnálom – mondta Dobos Péter.

Az intézkedés nem érinti a tulajdonos másik két éttermét, a ménfőcsanaki Dobos Pub-ot és az Árkád melletti Dobos Burger and Chicken-t.