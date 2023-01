Gábor Józsefné közel két évtizede vette át a Mosonmagyar­óvári ’56-os Egyesület vezetését. Schwendtner Ferenc, Németh Boldizsár és Takács István után vállalta a civil szervezet elnökségi tisztségét. A 83 éves vezetővel beszélgettünk.

– Nagyon fontos számomra a hősök emlékének ápolása – hangsúlyozza Gábor Józsefné, aki 16 éves korában élte meg az ’56-os forradalmat. Mindkét lába megsérült a mosonma­gyaróvári sortűz idején, melyben szeretett bátyját vesztette el.

– Sokáig nem lehetett az akkor történtekről beszélni. Ahányszor a laktanyához kijövünk, mindig előjönnek a fájó emlékek – magyarázza Ági néni, aki bízik benne, hogy a most elhanyagolt külsejű laktanya épületére is megoldást találnak.

Gábor Józsefné szívén viseli a hősi halottak emlékének ápolását.

– Ma már csak ketten élünk azok közül, akik megsérültek a sortűzben. Nagy megtiszteltetés volt, hogy a legutóbbi október 26-i megemlékezésre a városba látogató Novák Katalin köztársasági elnök személyesen hozzám is ellátogatott, és mesélhettem az akkor történtekről – fűzi hozzá Gábor Józsefné.

Ági néni örömét fejezte ki, hogy a helyi önkormányzat is szívén viseli az egykori tragédia emlékének megőrzését: – A 80. születésnapomon külön is felköszöntöttek, az édesapám is nagyon örült volna, hogy ilyen megtiszteltetésben részesülök.

Gábor Józsefné egyesületi elnökként gondozza az ’56-os emlékhelyet a magyaróvári temetőben: gránitba vésve az áldozatok, megkínzottak neve. Máig nem tudni, pontosan hányan lehettek, mert sokan a rendszerváltozás után is féltek bevallani saját vagy családtagjuk érintettségét. – Húsz éve még jobban bírtam, hogy az emlékhelyről méltóképpen gondoskodjam. A környezet gondozásában ma már kertész segítségét kellett kérnem, de egyébként hetente eljövök ide, ápolom a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. által évente kétszer beültetett virágokat – teszi hozzá. Megjegyzi, mivel erős hazafias érzelmű, fontos számára, hogy az ’56-os emlékhely melletti, a második világháború hősi halottainak emlékére kialakított mementó is rendben legyen.

Kezdeményezésére és egy ismerőse támogatásával festették le a hősi kápolna érintett szakaszát, mert sajnos az épület nagyon vizesedik. Korábban pedig a neveket festették újra a táblákon.