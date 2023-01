„Nehéz döntést kellett meghoznom! Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy vállalkozásomat a közeljövőben bezárom. 1983. július 1-jén kezdtem. Édesapám pék volt, a jelenleg működő pékségben és a kenyérgyárban dolgozott 60 évet alkalmazottként. Testvéremmel együtt kezdtük a vállalkozást. Két gyermekem és unokaöcsém is pék. 39 és fél év alatt sok akadállyal meg kellett küzdenem! A jelenleg megnövekedett rezsiköltségekkel, alapanyagárakkal nem tudom továbbvinni a vállalkozásom. Ebben a gazdasági helyzetben nagyon bizonytalan a jövő!” – tette közzé bejegyzését tavaly év végén a mosonmagyaróvári Kránitz Pékség és Cukrászüzem.

Amíg le nem kapcsolják a gázt, addig nem húzzuk le a rolót - ígéri Kránitz Ferenc pékmester. Fotó: Mészely Réka

Aztán napok múlva azt írták, ha meg tudnak egyezni a gázszolgáltatóval, tovább működnek. A pékség visszatérő vendégeiként minket is érdekelt az emblematikus pékség sorsa, ezért megkerestük Kránitz Ferenc pékmestert.

– 2021-ben az éves gázfogyasztásunk költsége 4,2 millió forint volt. Most csak október-december között közel másfél millió forintos számla jött ki, amit nem tudunk kigazdálkodni. A jelentős, több millió forintos hátralék miatt már felszólítást kaptunk – panaszolja a 79 éves pékmester, aki testvére mellé állt be a legendás mosoni pékséget vezetni közel negyven éve. 1962 óta dolgozik a sütőipari szakmában.

– Magyar kemencében készülnek a termékeink, ennek az energiaigénye sokkal nagyobb, de ízvilágában nem hasonlítható össze mással. Ilyen cirkusz még soha nem volt az energiával. Nagyon abba az irányba megyünk, hogy tönkremegyünk. Három pék, két cukrász, két eladó mellett még egy sofőr dolgozik mellettem, több családtagom is a vállalkozásban tevékenykedik. Azzal számolok, hogy akár két héten belül felmondhatja a gázszolgáltató a szerződést, és akkor egyik napról a másikra be kell csuknunk a pékséget – fejti ki a mester.

Gyermekkorom óta ide járok, szomorúan hallottam, hogy bezárhatnak – hangsúlyozta egy törzsvásárló, Karika Tibor. Fotó: Mészely Réka

Mint mondja, a vizet és a villanyt tudják fizetni, de a gáz tízszeres drágulása meghaladja a lehetőségeiket. Annak költségei pedig a vásárlókra sem terhelhetőek, mert nincs, aki kétezer forintért megvenné a kilós fehér kenyeret.

Kránitz Ferenc örömét fejezte ki, hogy ahogy megjelent a hír, hogy bezárhatnak, megnőtt a forgalmuk. Termékeiket egyébként a pékséggel szomszédos bolt mellett a Flesch-lakótelepen, a kórházban, Halásziban, Levélen is árusítják.

– Mestervizsga-bizottságok elnökeként sok péket ismerek az országban. Sajnos a kis pékségek jelentős része most veszélybe került – fűzte hozzá.

Karika Tibor régi vásárlója a pékségnek, mint mondja, mosoniként szomorúan fogadta a hírt, hogy bezárhatnak. Éppen kenyeret vásárolni tért be, de közben szívesen emlékezett vissza a gyermek- és fiatalkora forró kiflijeire is, amiket a pékségben sütöttek.