A kiadvány a Hitélet Győrben és a Nemzetiségek Győrben folytatásaként jelent meg. Takács Miklós szerző szerint a könyv körbevezeti olvasóját a város történetén, melyben az egykori várfalak is megelevenednek.

Kinyitják a rendkívül sokoldalú műtárgygyűjtemények ajtaját, a levéltárban rejtett sok száz éves iratokat, bepillanthatunk különleges hagyományokat őrző kulturális rendezvényekbe, és megismerhetjük az országosan és nemzetközileg is jó hírnévnek örvendő Széchenyi István Egyetemet.

– Oly csodálatos ez a város, hogy minden kulturális szegmensét lehetetlenség lett volna bemutatni. Győrben megannyi művész, tudós, közösségteremtő ember él, közülük is csak válogatni tudtunk. Húsz éve élek itt, abban a városban, ami nemcsak az ipar, de ma már a kultúra és a tudomány székhelye is – fogalmazott Takács Miklós.

A kiadványban helyet kapott Székely Zoltán múzeumigazgató, Horváth Sándor Domonkos könyvtárigazgató, Kocsis Rozi, a Vaskakas Bábszínház igazgatója, Malasits Zsolt festőművész és Lebó Ferenc szobrászművész is. Olvashatunk a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Karának dékánjáról, dr. Pongrácz Attiláról, valamint a kar számos oktatójáról. Megtalálhatóak benne a város nevezetességei, történelmi hagyományai, szakrális emlékei, illetve a bencés rend működésének története is. A kiadvány nem csak Győr szeretetéről árulkodik. Nemcsak a város története és kultúrája mutatkozik meg benne, hanem a művészek, gondolkodók érzéseibe, lelki rezdülései­be is betekinthet az olvasó. A könyvben Bede-Fazekas Csaba és Kiss János művészegyéniségek vallanak művészetükről, életükről, az opera, a színház és a balett világáról.

– Győr volt mezőváros, szabad királyi város, kereskedőváros, iparváros, én mégis azt mondanám, hogy „a befogadó város”. Jó itt lenni, élni, érezni, és jó itt szeretni. A megszólaltatott művészek, közéleti szereplők vallottak arról, mit éreznek Győr iránt, miért szeretnek itt élni, dolgozni és alkotni – mondta el Takács Miklós.

Hozzátette: a mindennapi lét is öröm ebben a városban, de az alkotás vágya, a teremteni tudás fontossága mutatkozik meg elsősorban a könyvben szereplők vallomásaiban. Ők egytől egyig fontosak, mert annak a közösségnek a tagjai, amely nélkül ez a város nem létezhet. A könyv nem feledkezik meg a szabadidős programokat keresőkről sem, hiszen a városnak egyedülálló tudományos ismeretterjesztő kiállítótere, állatkertje és fürdője is van, amelyek a családi kikapcsolódás népszerű helyszínei.

– A város sokunk számára szülőföldet, otthont adó nagyvárost jelent. Egy olyan várost, ahol a jövőnket képzeljük el. Szeretnék még néhány könyvet publikálni, elsősorban a Széchenyi István Egyetem közreműködésével mutatnám be az Apáczai-kar történetét, jelenét és múltját évkönyv formájában, kollégáim segítségével – tette hozzá végezetül Takács Miklós.