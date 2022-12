A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) december 11-én tartott közgyűlést a budapesti Rumbach Zsinagógában, ahol a zsidó közösség legnagyobb hazai kitüntetését, a Zsidóságért-díjakat is átadták. Az idei díjazottak között volt Farkas Ciprián, Sopron polgármestere. - Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Zsidóságért-díjat vehettem át a Mazsihisz közgyűlésén. Ez a díj a közös munkánk elismerése is egyben. Meggyőződésem, hogy Sopron fejlődésének minden közösség a nyertese - mondta el a díjjal kapcsolatban a polgármester.

A díjat Heisler András, a MAZSIHISZ elnöke adta át Farkas Cipriánnak.

Büchler András, a Soproni Zsidó Hitközség elnöke elmondta, Farkas Ciprián határozott döntései sora révén biztosította a kicsi, de lelkes közösség igényeit, minden várakozáson felüli nagyvonalúsággal, felelősen az élő zsidó polgárok jóllétéért és a meggyilkoltak emléke iránt mélyen elkötelezetten. A középkori Ó-Zsinagóga Ispotálya az ő közreműködésével ma ismételten a közösség érdekeit képviseli, amit a közelmúltban újítottak fel. Továbbá az elmúlt, kivételesen nehéz években is előteremtette a szükséges forrásokat a Papréti zsinagóga, az egykori ortodoxia központja helyreállításának tervezésére is. A felújítás előkészületei már meg is kezdődtek.