A komplett garázsműhelyét ki­­ürítette és elhozta a faházába Horváth Kata, aki művészi nyomatokat, kerámiákat és ékszereket készít. Először vállalkozott ilyen hosszú vásárra, de azt mondja, nagyon jó élményeket szerzett.

– Azt hittem, fárasztó lesz kint a hidegben, kértem is egy barátnőmet, hogy ha én kidőlök, akkor legyen itt helyettem, de nem került rá sor. A győriek szeretik a portékámat, hálás vagyok nekik. Jöttek hozzám pestiek és szlovákok is, célzatosan engem keresve.

Kata elmondta, hogy idén először csinált szezon jellegű karácsonyos dolgokat: macikat, fenyőfát, de mivel ezeket vitték el először, jövőre többel is készül.

A győri Sajtvilág munkatársa, Andrea szerint a tavalyi év jobban sikerült.

Fotós: Bella Violetta

– Számít, hogy kevesebb a fény, és nincs mese, arra sokan kijöttek. De nem panaszkodom, mert a kicsinek is örülök, sőt.

Hosszú – akár egy-két éves – érlelésű sajtokat árul, úgy mondja, hála az égnek, a sajtkedvelők még tudják, mi a különbség az eredeti és a bolti sajt között.

Szomszédja pultja elől odaszól egy vevő: az a baj, hogy nem itt költötték el a pénzüket, hanem a plázákban!

Második éve árusít a Personal Express Kft. munkatársa, Nazaleszki Atanáz karácsonyfadíszeket. – A kutyás gömbök fogytak a legjobban. A Győr 750-es gömbjeink is nagyon gyorsan elfogytak, de a kutyás vitte a prímet, azt keresik a legtöbben.

A kutyás gömbök fogytak a legjobban Nazaleszki Atanáz karácsonyfadíszei közül.

Fotós: Bella Violetta

Az árusok, bár legtöbbet magyar vásárlókkal találkoztak, de azt mondták, nem volt ritka a szlovák, német, angol vagy japán turista sem.

– A forralt mézborunk különlegesség, erre voltak a legtöbben kíváncsiak – mondja Juhász Illés, a Juhász Kézműves Manufaktúra tulajdonosa. – Ez nem szőlőből készül, hanem a méz erjedésével. Vannak benne hagyományos fűszerek, szegfűszeg, fahéj, de kis áfonya, mandula, cseresznye is.

Hetedik éve hoznak többek között sült teát, lekvárt, mézet, magőrleményt a vásárba.

Igazi különlegességnek számít a forralt mézbor, ami nem szőlőből készül, hanem a méz erjedésével.

Fotós: Bella Violetta

– Megszorítás, spórolás van minden családban, és sajnos ez itt is látszik. Ez az év elmarad a többihez képest, nemcsak anyagi részében, hanem az emberek érdeklődésében is. Hogy szombaton is este nyolcig kell fizetni a parkolásért, ez is belejátszhat. Igaz, a tavalyi kiugró forgalmú év volt itt és más vásárainkban is, a járvány utáni kiszabadulás érződött. Szerencsére sok a törzsvásárlónk, ezért nem mínuszos a bolt idén sem, sokan lépnek ide az ismert termékekért, és érdeklődnek, hogy mi újdonság van.