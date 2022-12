– Nagy várakozással álltunk az idei esemény előtt, tekintettel arra, hogy az általunk gyűjtött termékek ára sokkal magasabb, mint korábban, és a felajánlók lehetőségei is sokkal behatároltabbak. Köszönjük minden felajánlónak és a velünk együttműködő más üzleteknek és szolgáltatóknak, hogy csatlakoztak kezdeményezésünkhöz – hangsúlyozta Tuba Szabolcs, hozzátéve: – Napjainkban egyre nagyobb szükség van a segítség nyújtására a rászoruló családok számára, tekintettel arra, hogy ők már a korábbi, jóval kedvezőbb gazdasági időszakban is nehéz helyzetben voltak, most pedig már sok esetben a kilátástalanság a jellemző rájuk...

Tuba Szabolcs adta át az adományokat Novics Bernadettnek.

Az adományokat Novics Bernadett, a Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője vette át. Több mint száz családnak jut belőle Mosonmagyaróvár térségében.

– A több mint száz élelmiszer- és tisztítószercsomag összeállításban és szétosztásában hatalmas támogatást nyújtott idén is a Rózsa Bútorház. Ezek a csomagok a térség rászorulóinak jelentenek támogatást a közelgő ünnep alkalmából. Nagy öröm volt látni, mekkora összefogás övezte ezt a jótékonysági akciót: cégek, magánszemélyek fontosnak tartották, hogy e nemes ügy mellé álljanak. A Rózsa Bútorháznak hálával tartozunk, hiszen nemcsak megszervezte és lebonyolította a jótékonysági akciót, hanem a szállításban is segítségünkre volt – emelte ki Novics Bernadett.