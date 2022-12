Sokorópátka Község Önkormányzata, Sokorópátkai Nőegylet és Sokorópátkai Szülői Közösség

December 2-án Kreatív délutánra várnak kicsiket és nagyokat a Művelődési Otthonban

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér jóvoltából a quilling technikával és az origamival ismerkedhetünk meg, majd dióhéj babát készíthetünk, ezzel is hangolódva az adventre.

December 3. Mikulás Buli a felső tagozatosoknak

Idén első ízben kerül megrendezésre az önkormányzat és a Sokorópátkai Nőegylet szervezésében a Mikulás Buli. A főkrampusz DJ Sili László lesz, aki video discoval várja a fiatalokat.

A zenén kívül finomságokkal, frissen sült gofrival, alkoholmentes bóléval fogadják a szórakozni vágyókat.

December 11. Falukarácsony - Fénytraktor felvonulás és Adventi vásár az iskola javára

Minden évben a harmadik gyertyaláng gyújtásával feldíszítik a sokorópátkai karácsonyfát. Mindezt felvonulással, kivilágított munkagépekkel kísérik a helyi gazdák, mely igazán látványos színfoltja a településnek. Forralt bor, forró tea, lángos, zsíros kenyér, házi sütemények és csodás kézzel készített ajándékok kaphatók az iskola asztalánál.

December 24. Mendikálás

A mendikálás újraélesztése régi álom volt Sokorópátkán. Tavaly indult útjára az első (újrakezdő) csapat. Sokan közülük gyermekkorukban élték már át ezt a fantasztikus élményt. Idén is 8-10 családhoz jut el ez a szép hagyomány.

Bezi település egyesületei

Decemberben a karácsonyváráshoz kapcsolódóan Bezi községben több esemény is előkészületben van, aminek szervezői is résztvevői nemcsak helyi egyesületek, de az iskolai és óvodai szülői munkaközösség, a megyei könyvtár bezi tagkönyvtára, valamint az önkormányzat is. Ez utóbbi rendezvényeként kerül sor december 3-án szombaton délután 16 órai kezdettel a karácsonyi bütyköldére a Kultúrházban, ahova kortól függetlenül mindenkit várunk, aki szeretne együtt díszeket, kis ajándéktárgyakat készíteni és mézeskalácsot díszíteni. Az adventi dallamok mellett forrócsokival is készülnek amit mindenki maga cifrázhat kedvére cukrokkal, öntetekkel, az estét pedig filmvetítéssel zárják.

December 11-én vasárnap pedig az iskolai és óvodai pedagógusok és szülők készülnek egy adventi délutánnal, amihez a technikai segítséget az önkormányzat biztosítja. A helyszín idén rendhagyó módon a falu közepén található régi tejcsarnok melletti tér lesz (Szabadság u. 68.). A program Molnár Orsi koncertjével kezdődik 14.30-kor, majd a gyerekek műsora után várnak mindenkit forró teára, forralt borra, virslire és süteményekre, valamint lehetőség lesz a szülők által készített tárgyakból vásárolni és ezzel a gyermekek éves programjait támogatni. Az esemény kiemelt újdonsága, hogy a tejcsarnok idén Mikulás-házként funkcionál, hiszen a szülők az épületben egy karácsonyi szobát alakítottak ki kandallóval, képekkel, karácsonyfákkal és gyermekrajzokkal, a bejárat mellett pedig Grincs, szarvasok és mézeskalács-fotófal várja a látogatókat. A megtekintésre ezen kívül meghatározott időpontokban lesz még lehetőség az adventi időszakban.

StartITup Győr Egyesület

Egy fergeteges StartITup Quiz Night eseménnyel készülünk december 7-én, a Bar of Legends esport bár Győrben! Az est témája: funfactek, érdekességek, nem csak startup témában! Célunk, hogy a közösségépítő, játszva és szórakozva fejlesztő, értékorientált kvíz műfaját ismertté tegyünk, és megmutassuk Nektek a benne rejlő közösségépítő program lehetőségét, amely garantáltan maradandó élményt nyújt minden résztvevőnek. Jelentkezz akár egyedül akár a többiekkel, a csapatokat véletlenszerűen osztjuk fel; a játékosok száma korlátozott. Az est végén ajándékkal is jutalmazzuk a nyertes csapatot!

Adventi műsor Tényőn

Helyi civil szervezetek és az önkormányzat szervezésében december 18-án 17.00 órakor kerül megrendezésre a hagyományos tényői adventi műsor.

A bevezetőben a Lipóti Színjátszók csoportja ad elő egy színes műsort 17.00- 17.30-ig, majd a Tényői Dalkör előadásában csendülnek fel ünnepi dallamok, amit egy Betlehemi előadás követ 18.30-ig. A műsort az ünnepi várakozás és az emberi barátság jegyében történő beszélgetés követi, forraltbor, sütemény és forró tea kíséretében. Várnak minden érdeklődőt Tényőn!

Méhecske Közhasznú Alapítvány

Az alapítvány már hagyományként őrzi tevékenységét, hogy minden év Karácsonyán támogat rászoruló családokat, mely által szeretnék szebbé tenni a nehéz sorsú családok ünnepét is. Az idei évben is gyűjtenek tartós élelmiszert, mosószert, tisztító szereket és édességet.

Az adományokat az alapítvány székhelyén gyűjtik december 1. és december 18 között: Győrszentiván, Lehár Ferenc út 101., kérik az adományozókat, hogy előzetesen egyeztessenek időpontot a 06304117527 –as telefonon.

Karácsonyi adománygyűjtés a Hétköznapok Angyalai Alapítványnál

A Hétköznapok Angyalai Alapítvány alapítói több, mint 20 éve támogatnak rászoruló családokat. Az alapítvány önkéntesei, támogatói mind hétköznapi emberek hatalmas szívvel, akik minden hozzájuk forduló rászoruló embernek igyekeznek segíteni. Idén karácsonykor is szeretnének minden hozzájuk érkező segítségkérőnek adományt vinni és ehhez kérik a támogatást tartós élelmiszer, tisztító és tisztasági szerek formájában. A felajánlásokat és a kéréseket is a [email protected] email címre várják, átvenni elsősorban Győrszentivánon és Győrben tudják egyeztetés után . Továbbá lehetőség van adományozásra a Szabadhegyi Mikulás rendezvény ideje alatt december 4-én délután, ahol szintén tartós élelmiszert és édességet várnak a szervezők. December 17-18-án pedig a Királyszék úti Tesco áruházban gyűjtenek az alapítvány önkéntesei, itt is átadhatjuk adományunkat. Segítsünk minél többen!