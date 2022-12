Dr. Brolly Gábor, a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Geomatikai és Kultúrmérnöki Intézetének adjunktusa előadásának bevezetőjében elmondta, az erdőgazdálkodás alapjait Mária Terézia 1769-es erdőrendtartása rakta le. Ebben határozták meg, hogy az erdőket a tervszerű gazdálkodás érdekében kisebb egységekre, úgynevezett tagokra kell osztani. A térbeli felbontáshoz térképekre is szükség van. Az előadó ezeknek a típusairól, készítési technikájáról és gyakorlati hasznosságáról beszélt.

Mint elmondta, a digitális erdészeti térkép egyrészt tartalmazza az erdőterületek elhelyezkedését és településenkénti beosztását, külön adatbázisban pedig az egyéb adatokat, mint például a faállomány összetételét, védettségét és gazdálkodási jellemzőit. Ezután arról beszélt, hogyan lehet feltérképezni az erdők állapotát az űrből műholdakkal. A módszerrel olyan információk is megszerezhetők, amik szabad szemmel nem láthatók, mint például a fotoszintézis aktivitása. Egy másik eljárás a lézeres letapogatás. Ez a felhasználás célja szerint történhet repülőgépről vagy helikopterről, illetve földi lézeres távmérés is létezik. Vezető nélküli légi eszközöket, azaz drónokat is egyre gyakrabban alkalmaznak az erdők felméréséhez. Ezekből létezik merev- vagy forgószárnyú, távirányítással, illetve programozottan működő. Lehet rájuk fényké­pezőgépet, hőkamerát vagy lézert is szerelni.

Az előadás végén prof. dr. Faragó Sándor főszervező megköszönte az egyetemi nyugdíjasklub tagjainak a féléven át nyújtott segítséget. A hetven legszorgalmasabb hallgató között, akik valamennyi elő­adáson részt vettek, ajándékcsomagokat sorsoltak ki. Ezeket Tóth József Imre, Kovács Istvánné, Szigeti Magdolna, Horváth István, Rosta Ernőné, Pinezits György és Bognár Lászlóné nyerte.A peresztegi Pinezits György egyike a leghűségesebb hallgatóknak. Azt mondja, eddig minden témát érdekesnek talált, így ezt a mostanit is. Sok újdonságot hallott, főleg a drónokkal kapcsolatban, nem gondolta, hogy ilyen sokrétű az alkalmazásuk.