Hajtó Péter polgármester a jövő évi tervekről is beszélt, melyek közül a legfontosabb a nyolcosztályos iskola fenntartása.

– Idén a Magyar Falu Programban öt pályázatot is elnyertünk. Felújítottunk egy önkormányzati utat, amelyre 39 millió forintos támogatást kaptunk. Ez egy fontos beruházás volt, hiszen ezen az útvonalon található a játszóterünk és a tavaly felújított orvosi rendelő.

Itt egy virágos-levendulás kertet is kialakítottunk. Ide pályázati forrásból szeretnénk emelni egy Petőfi-emlékművet.

– Megújult a Fő utcában egy korábbi betonjárda is, ami a fák gyökereitől felrepedezett és balesetveszélyessé vált. Most a járdaszakasz térköves burkolatot kapott – sorolta az elmúlt egy év fejlesztéseit Iván polgármestere, Hajtó Péter.

– Fontos projekt volt a temetőnk ravatalozójának felújítása, amire 31 millió forintos támogatást nyertünk el. Az épületen kicseréltettük a komplett tetőszerkezetet és külső szigetelést kapott. A pályázati pénzből jutott a ravatalozó eszközparkjának és a temető térburkolatának bővítésére is – mondta el a településvezető. Hozzátette, az egyházközség a plébánia felújítására nyújtott be pályázatot, amire 15 millió forintot nyertek el. A projekt jövő év első felében kezdődik meg.

– A polgármesteri hivatal felújításának második üteme is elkészült idén. Iván székhely település, amihez hat község és egy roma önkormányzat tartozik, szóval most már modern környezetben tudjuk fogadni az ügyeiket intézőket – fűzte hozzá Hajtó Péter. A polgármester a jövő évi tervekről is beszámolt, melyek között szerepel intézményfejlesztés és olyan projekt is, amely hozzájárul a település felvirágozásához.

Megszépült idén a temető ravatalozója Ivánban, amit Hajtó Péter meg is mutatott. Fotó: Máthé Daniella

– Tavaly megújult az orvosi rendelőnk, ahol egy virágos-levendulás kertet is kialakítottunk. Ide pályázati forrásból szeretnénk emelni egy Petőfi-emlékművet. Továbbá van még egy 175 millió forintos sikeres pályázatunk, melynek keretében a csapadékvíz elvezetését korszerűsítjük – kezdett bele Hajtó Péter. Majd azzal folytatta, jövőre fontos feladatok várnak az iváni önkormányzatra.

– Ideje az óvoda és az étkezőkonyha felújításának, ami egy komolyabb beruházás, de meg kell oldanunk az általános iskola kérdését is. Jövőre az igazgató nyugdíjba vonul, de a tanári karból is sokan nyugdíjaskorúak. A településen jelentős kisebbség él, ha megszűnne a nyolcosztályos általános iskola, akkor nekik nehéz lenne megoldani az utaztatásukat másik intézménybe, illetve nem biztos, hogy zökkenőmentesen zajlana a beintegrálódásuk. Így mindent megteszünk annak érdekében, hogy az iskola megmaradjon.

A polgármester zárásként elmondta, jövőre is szeretnék megrendezni a Nemzeti Vágtát és kialakítanának egy kerékpáros-lovas pihenőhelyet, amire a lovasegyesülettel együtt nyújtottak be pályázatot. – Nagy lovas- és kerékpárosélet van Ivánban, amit egy olyan állomással szeretnénk támogatni, ahol a turisták megpihenhetnek. Itt szeretnénk táblákkal bemutatni a települést is.