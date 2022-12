A 2020-ban megalakult RUN-EU konzorciumnak a Széchenyi István Egyetem mellett két portugál, valamint egy-egy holland, osztrák, ír és finn egyetem a tagja. A szervezet célja a jövő felsőoktatásának innovációja és alakítása, a fizikai és virtuális cserék előmozdítása, valamint a partnerek közötti intenzív együttműködés fejlesztése. Ennek egyik kiemelt eleme a hallgatói mobilitás egy új formájának ösztönzése, a rövid képzési programok, vagyis az úgynevezett SAP-ok (Short Advanced Programme) szervezése. Az 1–8 hét közötti időtartamú, döntően hibrid formájú (azaz online és személyes jelenléttel megvalósuló) képzések a hallgatók jövőben szükséges készségeinek fejlesztésére fókuszálnak.

A Széchenyi István Egyetem egy ilyen rövid képzési program kidolgozásában és lebonyolításában vett részt október-novemberben. A „Who are we? – Mapping the identity of the RUN-EU-er” című, interkulturális kommunikációs és készségfejlesztő rövid képzési programban a Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék munkatársai, dr. Szőke Júlia tanszékvezető egyetemi docens, dr. Helen Sherwin és dr. Makkos Anikó egyetemi docensek vettek részt portugál, ír, osztrák és finn partnerekkel közösen. A Széchenyi István Egyetemet a képzésen a többszörös túljelentkezést követően végül hét hallgató is képviselte több tudományterületről, így a győri volt a legnagyobb létszámú „delegáció” a partneregyetemek között.

A program résztvevői Óbidos középkori városában is jártak a kulturális program részeként

Dr. Szőke Júlia, a RUN-EU rövid képzésekkel foglalkozó munkacsomagjának képviselője kifejtette: az ilyen képzések aktualitása és népszerűsége mögött az új típusú és időben rövidebb hallgatói mobilitás, a gyakorlatorientált kurzusok, a nemzetközi csapatban való munka, valamint a legújabb és legpiacképesebb kompetenciákra és készségekre való igény rejlik. „Nagy előnyük, hogy ezeket a hallgatók könnyebben illesztik be a tanrendjükbe és hangolják össze egyéb kötelezettségeikkel. Népszerűségükhöz a kulturális programok is hozzájárulnak, amelyek minden RUN-EU keretében szervezett rövid képzési program kötelező elemei, egymás kultúrájának megismerése, a látókör szélesítése és a kulturális érzékenyítés céljából.”

Az új típusú mobilitásnak köszönhetően a hathetes program első öt hetét online formában bonyolították le, míg a program fizikai mobilitással járó utolsó hetére a portugál Leiriai Egyetem Peniche-ben található campusán került sor. A hallgatói visszajelzések rendkívül pozitívak, rámutatnak a fejlesztett készségek fontosságára és gyakorlati életben való jövőbeni hasznosíthatóságára.

Dr. Helen Sherwin a RUN-EU pedagógiai módszerekkel foglalkozó munkacsomagjának képviselője hozzátette: a pozitív visszajelzések annak is köszönhetők, hogy az új típusú mobilitás újfajta pedagógiai módszereket is igényel, amelyek már ebben a programban is megjelentek. „A 21. századi munkaerőpiac ugyanis dinamikusabb, mint valaha, köszönhetően a globalizációnak, a digitalizációnak és a mesterséges intelligenciának. Így az egyetemeknek olyan jövőben hasznosítható, magas szintű készségeket kell fejleszteniük a hallgatóik körében, amelyek felkészítik őket minderre. Ezek a készségek pedig magukban foglalják többek között az interkulturális kommunikációt, a kritikai gondolkodást, a problémamegoldást, a csapatmunkát, és a digitális készségeket” – fogalmazott.

A nagy érdeklődésre és túljelentkezésre való tekintettel a programot 2023 tavaszán újra meghirdetik a szervezők, a jelenléti hét lebonyolítását pedig ezúttal a Széchenyi István Egyetem vállalta.