Egyelőre kíméletes a tél és az utak is járhatóak, de a zord idő bármikor beköszönthet. Körképünk szerint a legtöbb kistelepülésen felkészültek a váratlan helyzetekre és a Magyar Közút is rajtra kész. Tavaly tizenötmillió forint vissza nem térítendő támogatást nyert Győrság önkormányzata kommunális eszközök beszerzésére. Ebből tavasszal ötven lóerős pótkocsis traktort, sószórót, egy önjáró fűnyírót és egy rézsűkaszát vásároltak.

– Településünk épül, szépül, és egyre több zöldterületet igyekszünk kialakítani, amit gondozni is kell, így a pályázati pénzből vásárolt eszközök nagy segítségünkre vannak. Ugyan idén még nem kellett hadra fognunk az eszközöket, nemrég megérkezett egy tonna útra szórható só is – fejtette ki lapunknak Ferenczi Zsolt, Győrság polgármestere.

Nagy hó esetén is van segítség

– A letaposott hó mindenütt rendkívül síkos, balesetveszélyes, az utak megtisztítására remekül használható lesz a kis traktorunk, mert a végére a sószórót is rá tudjuk kötni. Ha sok hó esik, szerződött vállalkozókkal oldjuk meg az eltakarítást, mert ahhoz már nagyobb teljesítményű gépekre lenne szükségünk – fejtette ki lapunknak Ferenczi Zsolt, Győrság polgármestere.

A településen emellett minden eszköz megvan ahhoz, hogy a járdákat, bicikliutakat, buszmegállókat a zöldterület kezelői és a közmunkások tisztán tartsák. A porták előtti járdát mindenki maga takarítja.

Minden eszközt sikerült beszerezni

Halásziban a községi utakon a hóeltakarítást évek óta helyi vállalkozók végzik, emellett több saját traktorja is van az önkormányzatnak, amelyekre könnyen felszerelik a hótoló vagy hómaró lapátokat.

– A kerékpárutak, parkolók, járdák síkosságmentesítése folyamatos a téli időszakban, amit a falugondnok és a karbantartó munkatársak végeznek. Szerencsére korábbi forrásokból minden szükséges eszközt beszereztünk, így fel vagyunk készülve a hűvösebb, csapadékosabb télre – fejtette ki Majthényi Tamás, Halászi polgármestere.

Markotabödögén maradt korábbról is néhány zsák só és kavics, amihez idén még vásároltak. A képen Csapó Ervin falugondnok. Fotó: R. Á.

Már Most többe kerülne a só, a kavics

Az apró kis Markotabödöge lakói nagyon összetartóak, télen is mindenki kiveszi a részét az utak tisztán tartá­sából.

– Szerencsére az elmúlt években nem volt akkora csapadék, ami miatt járhatatlanná váltak volna az utak. Ha jól emlékszem, utoljára 2018-ban esett nagyobb hó. Mondjuk, személy szerint az unokáim miatt örültem volna egy fehér karácsonynak, szeretnének már szánkózni, hógolyózni és hóembert építeni – fogalmazott Horváth Sándor, Markotabödöge első embere, aki ha kell, maga is hólapátot ragad vagy beül a fűtött traktorba.

– Időben bevásároltunk, és még korábbról is maradt néhány zsák só és kavics, amit majd kiszórhatunk, ha szükséges. Ez most nagy előny, hiszen ezeknek az ára is jóval magasabb már – tette hozzá a polgármester.

A helyi vállalkozásokra is számíthatnak

A Sopron környéki Peresztegnek saját hótoló gépe van, amivel a hivatal körüli járdákat, a település környéki bicikliutakat tehetik járhatóvá.

– Vannak a fűnyíróhoz különböző adapterek, sószórók, amik szintén segítenek a takarításban. És ha kell, seprünk, kaparunk. Évek óta támogatják a munkánkat a mezőgazdasággal foglalkozó helyi vállalkozók is, hiszen nekik vannak olyan nagy gépeik, amiket be lehet vetni nagyobb hó esetén – mondta Sellei Tamás, Pereszteg polgármestere, aki száraz, kevés csapadékot hozó télre számít.

Jöhet a hó

Felkészült a Magyar Közút, rendelkezésükre áll 34 nehézgépjármű, 11 rakodó, 6 hómaró és 30 lehívható téli hóeltakarító. Idén 7216 tonna útszóró sót, 21 tonna kalcium-klorid-granulátumot, 723 tonna érdesítőanyagot táraztak be a télre.

Győr-Moson-Sopronban a 11 kilométer gyorsforgalmi út mellett 1642 kilométer fő- és mellék­utat, illetve 69 kilométernyi, a közúthálózattal párhuzamos kerékpárutat kell takarítania a társaságnak. Sokkal inkább mégis az számít, hogy mennyi idő alatt tudják elvégezni. Mint kiderült, a gyorsforgalmi utakon fél-egy órán, a főutakon egy-két órán, a földutakon már csak négy-öt órán belül képesek beavatkozni.

A kerékpár­utak ritkán használt részét nem takarítják egész télen, a sűrűn jártakat azonban folyamatosan figyelik – tudtuk meg.

Így egy munkagépre 40–50 kilométernyi út jut, aminek letakarítása akár 5 órába is telhet, ennyi idő alatt azonban újra behavazódhat.