A gazdasági válságot minden település megérzi, a sikeres pályázatoknak köszönhetően azonban a fejlesztések nem állnak meg a jövőben sem. Így van ezzel Jánossomorja is: a városvezető, Lőrincz György örömmel számolt be, hogy hat helyszínt érintő projektjeikre összesen 380 millió forintot nyertek.

– A Millenniumi parkunk több mint húszéves: azt úgy szeretnénk átalakítani az elnyert támogatásból, hogy egy nagyobb közösségi teret kapjunk a mostani zöldterületen, ami kisebb és nagyobb rendezvényeink színtere lehetne. A területrendezés mellett új közvilágítást tervezünk mobil színpaddal és új utcabútorokkal – sorolta az elöljáró.

A TOP Plusz projektek közül az első beruházás a központi parkoló bővítése lenne – mutatta Lőrincz György polgármester. Fotó: Kerekes István

– A városháza alatt több százéves pince húzódik, ezt szintén közösségi térré alakítanánk, akár protokolleseményekre is alkalmas lenne. A bringapálya mellett egy újabb közösségi sportlétesítmény, egy gördeszkapálya kialakítása is megtörténne. Mosonszentpéteren egy üresen álló önkormányzati ingatlant közösségi színtérré alakítanánk, így ennek a városrésznek is lenne találkozási pontja, kisebb rendezvények, civil szervezetek otthona lehetne. A mélyen fekvő Béke utcában pedig a csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítása várat magára – összegzett a polgármester.

A sportcsarnoknál és az uszodánál tovább bővítenék a parkolót, így újabb 52 autó állhatna meg a kisváros központi részén.

A projekteket 2024 novemberéig kell befejezniük. Elsőként a parkolóbővítéssel kezdenének jövő tavasszal, mert már engedélyes kiviteli tervekkel rendelkeznek arra a területre. Az már nyárra elkészülhetne, akár rendezvénytérként is használhatnák. Emellett iskolaidőben a nagyobb zsúfoltság is megszűnhetne ezen a területen.