Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke a projekt hátteréről elmondta, 2021 elején német grafikus és fotó művészek Janusz Czech és Matthias Lüben indítványozták, hogy Pforzheim testvérvárosai után a határ magyar oldalán lévő turisztikai és jelentős helyeket is rögzítsék a különleges technikával. Tavaly nyáron zajlott a felvételek elkészítése. Németh Zoltán elárulta, hogy a projekt a jövőben bővülhet, a jelenlegi négy túralehetőség hamarosan felkerül a megyei önkormányzat honlapjára is, de már jelenleg is elérhető interneten.

A 3D-s technika nem csak német-magyar, de osztrák-magyar együttműködésben is előtérbe került. A Border(hi)stories, 100 év határtörténetei című kiadvány a Vas megyei Önkormányzati Hivatal kiadásában, osztrák és Győr-Moson-Sopron megyei partnerek együttműködésében jött létre azért, hogy 26 emlékhely sorsán keresztül bemutassa a határon átnyúló események, konfliktusok és együttműködések történetét. Mosonmagyaróváron Huszadik századi traumák címen kiállítás is készült a határtörténetekből, mely tárlatnak az anyagát szintén megörökítette és utólag is bejárhatóvá tette a 3d-s technika, mint fenntartható archiválási forma. Németh Zoltán szerint a cél az volt a kiadvánnyal és a kiállítással is, hogy a sokszor kusza és konfliktusos családtörténetek ellenére is a határ két oldalán ugyanazt lássuk. – Ha a múltat tisztába tesszük, könnyebb jövőt is együtt tervezni.

A határtörténeteket feldolgozó anyagokból oktatási anyag is készült, mely a megyeházán érhető el.