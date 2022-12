A legutóbbi képviselő-testületi ülésen született döntés a projektek előkészítéséről. Dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester adott tájékoztatást az elképzelésekről.

A fejlesztések érintenék a Szociális és Gyermekjóléti Központot és az idősek napközi otthonát. Az épületeket korszerűsítené az önkormányzat. A szociális központban a fűtést, bővítenék a napelemes rendszert, illetve felújítanák a tetőt, a mellékhelyiségeket, valamint eszközbeszerzésre is költenének. A napközinek egy elektromos járművet vásárolnának, illetve töltőállomást és parkolót építenének ki. Ezeken kívül ugyancsak a fűtési és napelemes rendszert korszerűsítenék, valamint az udvar rendbetétele is napirenden van.

Sikeres pályázattal egy új orvosi rendelőt építene és szerelne fel a szükséges berendezésekkel a város a közigazgatásilag hozzá tartozó Földsziget községben. Ott kapna helyet a védőnői szolgálat is. A most használt épület ugyanis tovább nem bővíthető, ezért indokolt egy új építése.

A Margit Kórház területén lévő, az önkormányzat használatában álló egészségház fejlesztése is szerepel a tervek között. Ott működik a védőnői szolgálat, illetve ott érhetőek el a háziorvosok és a gyermekorvosok is. Sor kerülne az épület általános felújítására, illetve a környezete rendezésére, parkolók kialakítására. Jelentős eszközfejlesztést is tartalmaz a pályázat, melyről szakemberekkel egyeztettek.

A polgármester elmondta: mindhárom pályázat esetében a Rábaköz–Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.-vel konzorciumi formában működik együtt a város.

A beruházásokat előzetesen mintegy 250–250 millió forintos költségekkel számolták ki. A támogatás százszázalékos, tehát siker esetén önerő nem szükséges.