A köszöntők után ismertetik a felvételi eljárást, az induló szakokat és lehetőséget biztosítanak a kérdésekre is. Az érdeklődők fakultatív program keretében vezetett csoportokban körbejárhatják a kar épületét, illetve ellátogathatnak a Baross úton található kollégiumokba.

Az erdőmérnöki kar a Bajcsy-Zsilinszky utcai kampuszon szervezi meg a nyílt napját délelőtt 10 órától. A szakok bemutatása után körbevezetik a résztvevőket a botanikus kertben, megmutatják a vadászati gyűjteményt, a növénytani tanszék herbáriumát, de bekukkanthatnak a kollégiumba is. Délután 1 órakor pedig Tudományos Diákköri Konferencia kezdődik.

A faipari mérnöki és kreatívipari karon 10.30-tól lesz regisztráció. A dékáni köszöntők után szakspecifikus programokkal mutatják be a műszaki, informatikai és művészeti képzéseiket. A Lámfalussy Sándor közgazdaság-tudományi karon is nyílt napot tartanak, ahol az üzleti, gazdálkodási, menedzsment-, kereskedelmi és marketingképzéseket mutatják be. A részvétel regisztrációhoz kötött, további információk az egyetem honlapján találhatók.