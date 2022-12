A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában épülő M85 gyorsforgalmi út Fertőrákos csomópont - Sopron országhatár közötti szakaszának kivitelezője, az SDD Konzorcium tájékoztatása szerint, a 84. sz. főút országhatár előtti 2x2 sávos részén, a 127+093 km sz. – 128+315 km sz. közötti szakaszon az útburkolat felújítása november végével bezárólag megtörtént. A konzorcium december 16-án megkezdi az ideiglenes forgalomterelő táblák visszaszedését, így a felújított szakasz december 17-től újra, teljes keresztmetszetében használható lesz.

Egyúttal felhívják az utazóközönség figyelmét arra is, hogy a teljes beruházás befejezési határideje 2024. július 1-je. A 84. sz. főút ezen felújított szakasza is eddig az időpontig munkaterületnek minősül, ezért lokális forgalomkorlátozásokra a későbbiekben is számítani lehet.