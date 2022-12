Már kisgyermek korunktól kezdve csöpögtetik belénk tanáraink és szüleink az olvasás szeretetét, az olvasás fontosságát. Az olvasó embernek új világok, új dimenziók nyílnak meg azáltal, hogy a különböző szerzők tollából származó műveket hasznosítja a maga számára. Azonban vannak olvasni szerető és olvasni kevésbé szerető emberek, annak ellenére, hogy manapság soha nem látott írott mennyiség elérését teszik lehetővé az online felületek. Pár kattintással egész könyvtárak nyílnak meg az érdeklődők számára, ahol a világ szinte minden tájáról találni irodalmi műveket, szakmai anyagokat. Azonban a digitális technológiák nyújtotta előnyök mellett azt is tapasztaljuk, hogy mai „virtuális korunkban” a mindennapi életben kisebb szerepet játszik az irodalom, az olvasás kultúrája, pedig nagyon fontos, hogy ne feledkezzünk meg ezek jelentőségéről. Mire jó az irodalom? Hogyan ismerhetjük meg a fontosságát? Mitől függ, hogy mely irodalmi művek lesznek népszerűbbek a többinél? E kérdések mentén mutatta be december 5-én Tibor Fischer, az MCC Irodalmi Műhelyének vezetője az irodalom fontosságát az MCC győri képzési központjában. A rendezvény egyben a győri MCC utolsó idei évi szakmai eseménye volt, amely után az MCC munkatársai adventi szeretetvendégségre várták a kedves résztvevőket.

Forrás: MCC Győr

Az előadó fő üzenete az volt, hogy a gyermekeket már kiskoruktól arra kell nevelni, hogy az olvasás fontos érték. Az oktatási rendszerünk nagy hibája, hogy a kötelező olvasmányoknak túl nagy teret enged, ezáltal megvonja a gyerekektől az olvasás igazi örömét, a felfedezést, a könnyen érthetőséget és a választás szabadságát. Sajnos az irodalomoktatás az országban nem mindenhol éri el az elvárt szintet, ez többek között a kényszernek és a régies nyelvezetnek köszönhető. A szülő példamutatása különösen fontos és irányadó a gyermek művelődését tekintve, hiszen a szokásaink nagy része az otthoni környezetünkből ered. Az olvasás hatalmas változáson ment keresztül az elmúlt 20 évben, amióta az internet és ezzel együtt az e-book olvasók is elterjedtek. Ezekkel a változásokkal kell az irodalomnak és a tanároknak is megbirkózniuk. Íróként lehetetlen olyan témát találni, ami mindenkinek tetszik, ezért fontos, hogy csak a célközönségünket próbáljuk megszólítani. Az elméleti tudáson túl interaktív módon megismerhették a jelenlévők az írás alapjait is, amit az előadó egy példán keresztül mutatott meg számukra.

Az MCC győri központjának következő szakmai rendezvényére január második felében kerül sor, melyre sok szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket!