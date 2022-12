Ménfőcsanaktól Nyúlig mintegy öt kilométer hosszan újult meg a járda három szakaszban. Az ünnepélyes átadására ma reggel került sor.

– Az út, a vízelvezetők már elkészültek korábban, szükséges volt, hogy a járdát is végig felújítsuk. A kormánytól 118 millió forintos támogatást kaptunk, egy kilencszáz méteres szakaszra pedig tavaly nyertünk pályázatot. Amire nem lett elég a pénz, azt önerőből csináltuk meg, így a teljes szakasz fel lett újítva. – mondta Kóbor Attila polgármester.

– Országgyűlési képviselőként arra törekszem a térségünk fejlődjön és biztonságban éljenek az emberek. A 8311-as állami út felújítását kezdeményeztem ami meg is valósult. A munkálatok közben kérték az itt élők és a testület, hogy a járdát is tegyük rendbe. Az állami támogatásoknak köszönhetően most ez is megtörtént – állapította meg Kara Ákos.