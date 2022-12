A Széchenyi István Egyetem idén tízéves Járműipari Kutatóközpontja (JKK) a jövő mobilitását meghatározó legaktuálisabb kihívásokra keresi a választ, az elmúlt években a terület meghatározó hazai szereplőjévé válva. A szervezeti egység 2022-ben elért eredményeit ünnepség keretében értékelte.

Az eseményen dr. Palkovics László professzor, az egyetemet fenntartó Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke az egyetem jövőképét vázolta fel a jelenlévőknek. Kifejtette: a járműipari fókuszt tovább erősítik azok az új vagyonelemek – az Autóipari Próbapálya Zala Kft., a ZalaZONE Ipari Park Zrt. vagy a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. –, amelyek az Országgyűlés döntése értelmében vagyonjuttatásként kerülnek az alapítvány tulajdonába. Hozzátette: nem csak az a cél, hogy a Széchenyi Európa egyik legjobb autós egyeteme legyen, ezért más területekre – így például az egészségtechnológiákra, az energetikára, az agrártechnológiákra és a hadiiparhoz kapcsolódó kutatásokra – is nagy hangsúlyt kívánnak fektetni. A kuratóriumi elnök hangsúlyozta: csak úgy lehetnek sikeresek, ha ebbe a munkába kiváló magyar és nemzetközi partnereket vonnak be. Külön kiemelte az ázsiai és a német képzési-kutatási kapcsolatok, valamint a hazai egyetemi együttműködések bővítését.

A hallgatói csapatok képviselői a díjátadókkal. (Fotó: Horváth Márton)

Dr. Szauter Ferenc, a JKK központvezetője arról beszélt, hogy a mesterséges intelligenciával, az e-mobilitással, az autonóm közlekedési rendszerekkel, az ipar 4.0-val és a ZalaZONE-on járműipari tesztelésekkel foglalkozó központjaik sikeres munkát végeztek ebben az évben, amit partnereik mellett számos projekt is segített. A kutatási eredmények rangos, nemzetközi folyóiratokban megjelent publikációkban is testet öltöttek. Kiemelte, hogy egy évtizede a JKK a munkát 14 munkatárssal kezdte meg, akiknek a száma mára közel kétszázra nőtt. A fejlődést jelzi az is, hogy már a ZalaZONE-on is dolgoznak kollégáik, akik hathatósan hozzájárultak az idei eredményekhez. Hozzátette, hogy tevékenységüket kiváló infrastruktúra és csúcstechnológiás vizsgálóberendezések segítik.

Az eseményen elhangzott, hogy a JKK idén hat workshopot és két konferenciát szervezett, a ZalaZONE tesztpályán pedig nyolc demonstrációt hajtott végre. Munkatársai közül hárman – dr. Kocsis Szürke Szabolcs, dr. Pup Dániel és dr. Horváth Krisztián – szereztek tudományos fokozatot, Szalay István, dr. Fodor Dénes és Pusztai Zoltán pedig nemzetközi konferenciákon nyerték el a legjobb tudományos cikk és előadás díját.

Az ünnepségen a JKK által mentorált hallgatói csapatok idei páratlan teljesítményét is elismerték. Az Arrabona Racing Team nyáron kirobbanthatatlan volt a dobogóról a nagy presztízsű Formula Student-sorozatban: az osztrák verseny második helye után egy hungaroringi bronzérem, majd a szezon megkoronázásaként Németországban ismét az összetettbeli második pozíció következett. A sikerekben nagy szerepe volt az intézmény önálló motorfejlesztő csapatának, a SZEngine-nek. A Széchenyi-egyetem energiahatékony járművet fejlesztő hallgatói csapata, a SZEnergy Team ugyancsak lenyűgöző éven van túl, hiszen Európa legnagyobb energiahatékonysági versenyét, a Shell Eco-marathont világrekorddal nyerte meg olyan nagy műszaki egyetemek csapatait megelőzve, mint a müncheni, a toulouse-i vagy a milánói. Ezt újabb nemzetközi siker követte a franciaországi Nogaróban, ahol az önvezető autókat fejlesztő csapatoknak meghirdetett Shell Eco-marathon Autonomous Challenge-en állhattak fel a tagok a dobogó második fokára.

Az ünnepségre megtelt a Széchenyi István Egyetem Menedzsment Campus épülete. Jelen volt többek között Szujó Zoltán, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke, volt sportkommentátor is (az első sorban jobbról a második). (Fotó: Horváth Márton)

A tehetséges hallgatók gondozásában a JKK számos munkatársa játszott fontos szerepet. Közülük hárman – Kőrös Péter, dr. Horváth Ernő és dr. Pup Dániel – „A legjobb mentor” elismerő oklevelet vehették át dr. Bokor József professzortól, a JKK elnökétől.

Az ünnepségen részt vett Szujó Zoltán, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) elnöke, korábbi sportkommentátor, aki kérdésünkre elmondta: rendkívül fontos, hogy a Széchenyi István Egyetem hallgatói csapatai ennyire aktívak és sikeresek. „Az MNASZ elnökeként zászlómra tűztem, a műszaki felsőoktatásban tevékenykedő vagy onnan kikerülő mérnököket, hallgatókat megkeresem, együttműködést ajánlva. Segítségükkel biztosíthatjuk az autósport technikai területeken dolgozó kollégáinak utánpótlását is” – fogalmazott.