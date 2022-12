December 1-jétől ismét bővült a MÁV-START jegyértékesítési rendszerében elérhető buszos díjtermékek köre: már a soproni helyi buszjáratokra érvényes jegyek és bérletek is elérhetőek a vasúttársaságnál. A teljes árú napijegy, a teljes árú összvonalas 24 órás, 7 napos, havi, I. és II. félhavi, negyedéves bérlet, a kedvezményes árú tanuló havi, negyedéves, féléves, valamint a szintén kedvezményes árú nyugdíjas havi és negyedéves bérlet is elérhető az automatákban, jegypénztárakban és az applikációban. A teljes árú elővételi menetjegy a pénztárakban és az automatákban érhető el.

A MÁV-Volán-csoport hosszútávú célja, hogy az utasok egységes felületen, egyszerűbben tudják megváltani menetjegyeiket és bérleteiket, legyen szó akár buszos, akár vasúti utazásról. Ennek érdekében 2020-ban kezdődött meg a különböző régiókban a Volánbusz járataira érvényes díjtermékek értékesítése a vasúttársaságnál is. Többek között a Tokaj és Sárospatak vonzáskörzetében közlekedő, valamint a Budapest–Kelebia (150-es) vasútvonal pótlásában érintett autóbuszjáratokra szóló viszonylati helyközi bérletek is megvásárolhatók a MÁV-START jegypénztáraiban és automatáiból. A MÁV applikáció „Térségi és városi jegyek” menüpontjából pedig már megválthatók a Volánbusz egyes székesfehérvári, nagykanizsai, várpalotai, zalaegerszegi, siófoki, pápai, szolnoki, egri, nyíregyházi, békéscsabai, ajkai, salgótarjáni, tatai, szegedi, gödöllői, illetve gyöngyösi helyi bérlet típusú díjtermékei. Ezen helyi bérletek a MÁV-START jegypénztáraiban és jegykiadó automatáiban is megválthatók.

A MÁV-Volán-csoport kiemelt stratégiai célja a városi, regionális és helyközi közösségi közlekedés fejlesztése, a szolgáltatások összekapcsolása. A MÁV-START és a Volánbusz elkötelezett a közös értékesítési ajánlatok kibővítése iránt, melynek célja egy településeken és szolgáltatásokon átívelő, 21. századi közösségi közlekedési platform létrehozása. A tarifális átjárhatóság megteremtése azért is kiemelkedően fontos, mert így a vasúttársaság jelentős fejlesztésen áteső, környezettudatos szolgáltatásait a vasútállomástól távolabbra igyekvők is igénybe tudják venni.