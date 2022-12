– Mivel két nővérem óvónő volt, mindenki úgy gondolta, egyértelmű, hogy én is az leszek. De negyedik gyerekként elegem volt a „bezzeg a testvéred”-ből, egészen mást szerettem volna, de nem igazán tudtam másra gondolni, mint hogy pedagógus, azon belül pedig gyógypedagógus legyek – kezdte beszélgetésünket Csiba Erzsébet.

– Elvégeztem a tanítóképzőt, majd rögtön utána a pszichopedagógia szakot a tanárképző főiskolán. Ekkor már egy budapesti fiú-nevelőotthonban dolgoztam. A gyermekvédelmi területen nagyon otthon éreztem magam, csodás évek voltak. Miután hazaköltöztem a fővárosból, az akkori GYIVI-ben kaptam lehetőséget: hivatásos pártfogó lettem, bűnelkövető fiatalokkal foglalkozhattam, szintén egy nagyon izgalmas, szép feladatként. Megszülettek a lányaim, ezalatt átalakult az intézmény, megszűnt az álláshelyem, és Győrbe, a GYIVI szakértői csoportjába vettek vissza, ahol örökbefogadásokkal foglalkoztunk. Csodálatos munka volt, kitűnő kollégákkal. De két kicsi gyerek, építkezés mellett nagyon megterhelő volt a bejárás, váltanom kellett – folytatta történetét.

1996-ban éppen gyógypedagógust kerestek a családsegítő központba, mivel új szociális szolgáltatások indultak Mosonmagyaróváron.

– Az akkor induló értelmi fogyatékosok napközi otthonába kerestek munkatársat. Nagyon megörültem a lehetőségnek, tíz évig lehettem annak szakmai vezetője. Nagy vágyam volt, hogy az addigra zsúfolttá vált intézmény új helyet kapjon, mivel ekkorra már megvalósult a munka jellegű foglalkoztatás is.

Csiba Erzsébet Szeder Mi­hályné nyugdíjazását követően vállalta el a felső vezetői feladatkört az egyesített szociá­lis intézmény élén.

– Azóta rengeteg változás történt az intézmény életében, a legnagyobb talán 2010-ben, amikor a mosonmagyaróvári önkormányzat helyett a térségi társulás lett a fenntartónk. 27 település szociális szolgáltatásaiért kellett felelni, de ez azt is jelentette, hogy a legkisebb településen is hozzájuthatnak a rászorulók a különféle szociális szolgáltatásokhoz. Több jelentős fejlesztés is történt: megépült az Alapszolgáltatási Centrum, két ízben bővült, korszerűsödött a hajléktalanellátás épülete, megújult a gondozóház, új központi konyhánk lett, Jánossomorján egy teljesen új, korszerű épületbe járhatnak az idősek. Több új szolgáltatás is indult: a fejlesztő foglalkoztatás, a népkonyha, utcai szociális munka. Az ellátotti létszám a többszörösére duzzadt az évek során, a dolgozók száma több mint kétszeres.

Az egykori intézményvezető, mint mondta, mindig arra törekedett, hogy szakmailag jól képzett munkatársak segítsék a rászorulókat.

– Büszke vagyok arra, hogy intézményünk szakmailag el­ismert, az idősellátás területének módszertani intézménye lettünk 2022-ben. Ami nagy szívfájdalmam, hogy a fogyatékkal élők helyzete még mindig nem javult. Nagy vágyam, hogy rövid időn belül meghívót kapjak az új nappali ellátó központ átadóünnepségére – fűzte hozzá mosolyogva.

Majd így búcsúzott: – Most, hogy a „sétálóidőmet” töltöm, úgy érzem, sokkal több lett a dolgom. Mivel nagycsaládban élek, mindenki rájött, hogy én mostantól ráérek! Ezen túl van mit pótolnom a ház körüli munkák terén is. A megkezdett módszertani munkát egyelőre még folytatom, ebben is sok feladatom van. Nagy tervem még: egyszer egy napot unatkozni szeretnék!