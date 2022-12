Mintegy másfél millió forint bevétel gyűlt össze a Deák Ferenc Alapítvány a Győri Jogászképzésért által negyedik alkalommal megrendezett a díszvacsorán, amelyen a Széchenyi István Egyetem és a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar vezetői, munkatársai és egykori hallgatói, valamint a térség jogászai és a jogászi hivatásrendek képviselői ültek egy asztalhoz. Dr. Smuk Péter professzor, a kar dékánja köszöntőjében meghatónak nevezte, hogy ilyen sokan összegyűltek egy nemes cél, a rászoruló, tehetséges hallgatók támogatására. Beszélt arról is, hogy emellett is számos módon segítik a náluk tanulókat, így többek között ösztöndíjakkal vagy akár azzal is, hogy a kar központjának felújítása során új, barátságos közösségi helyeket alakítottak ki számukra.

Dr. Knáb Erzsébet, az egyetemet fenntartó Széchenyi István Egyetemért Alapítvány alapító elnöke beszédében felidézte: a nagy hagyományokkal rendelkező jogászképzés évszázados szünet után, 1995-ben indult újra Győrben, s az eltelt csaknem három évtized során rengeteg fiatal szerzett itt magas szintű tudást és értékes diplomát. „A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar képzései ma már Magyarország legjobbjai közé tartoznak, köszönhetően az alapítók, valamint az újabb és újabb generációk kitartó, elkötelezett munkájának” – mondta. Hozzáfűzte: az egyetem is nagy utat járt be ezen idő alatt, míg mára kilenc karral, mintegy tizenháromezer hallgatóval rendelkező valódi universitassá, hazánk meghatározó tudásközpontjává vált.

„A dinamikus fejlődés a következő években tovább folytatódhat. Az Országgyűlés által elfogadott törvény alapján a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány tulajdonába újabb, jelentős vagyonelemek kerülnek a Magyar Államtól. E jelentős változások indokolttá tették a fenntartó alapítvány és a kuratórium szerkezetének nyugati példák alapján történő átalakítását, egy holdingstruktúra létrehozását, elősegítve intézményünk még versenyképesebbé válását. Mindez hozzájárul ahhoz is, hogy egyetemünk Győrben, Mosonmagyaróváron, Zalaegerszegen és Budapesten folytatott tevékenységével, megvalósult és folyamatban lévő fejlesztéseivel, innovációival, az iparral való szoros együttműködésével még inkább szolgálja az egész térséget” – fejtette ki dr. Knáb Erzsébet.

Dr. Lévayné dr. Fazekas Judit, a kar korábbi dékánja, a Deák Ferenc Alapítvány a Győri Jogászképzésért vezetőjeként arról számolt be, hogy 2014 óta kilencmillió forintot fordítottak összesen 84 hallgató támogatására. Emellett fejlesztésekkel, beszerzésekkel is segítették a kar működését.

Dr. Trócsányi László professzor, az est díszvendége, a Magyar Jogász Egylet elnöke, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora, európai parlamenti képviselő előadásában a jogi karok feladataként olyan jogászok képzését jelölte meg, akik szeretik hivatásukat, elkötelezettek, és keresik az igazságot. Ezt követően a nemzeti alkotmány és az Európai Unió viszonyát vizsgálta. A Szegedi Tudományegyetem néhai nagy hatású oktatójának, Szentpéteri Istvánnak a szavait idézve azt mondta: „Az alkotmány társadalmi elfogadottsága végeredményben azon nyugszik, hogy maga a jog mennyire és milyen minőségben elfogadott. A jog ugyanis társadalmi jelenség, ott áll mögötte a társadalom mindenkori erőviszonya. E kettő adja meg a legitimációját, mögötte e két elem egyensúlyának kell fennállni. Törekedjünk mi, jogászok is erre az egyensúlyra, tiszteljük alkotmányunkat, építsük Európát.”

Az eseményen vette át a győri jogászképzésért végzett áldozatos munkájáért a Pro Facultate díj Zechmeister Károly-fokozatát dr. Raisz Anikó, a Technológiai és Ipari Minisztérium környezetügyért és körforgásos gazdálkodásért felelős államtitkára, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi docense.