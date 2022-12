Elsőként Győrben alakult meg csütörtökön a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) regionális munkacsoportja, amit a Múzeumházban jelentettek be a sajtó képviselőinek. A csoport élére Hefter László, Ferenczy Noémi-díjas üvegművészt választották, aki 2021 óta rendes tagja az MMA-nak.

Vashegyi György, az MMA elnöke beszélt arról, hogy az őszi közgyűlésen döntöttek a regionális munkacsoportok létrehozásáról, hogy a hazai és a határon túli magyarlakta területeken tovább erősítsék a művészeti-kulturális életet, és segítsék a helyi szintű kapcsolatépítést.

Ilyen munkacsoportok kezdik meg működésüket elsőként Győrben, majd Debrecenben, Kecskeméten, Miskolcon, Pécsett, Szegeden és Veszprémben, amihez számos akadémikus és nem akadémikus csatlakozott. Ezzel háromszázról hamarosan háromszázhatvanöt főre bővül az akadémikusok száma az intézménycsaládban

- mondta el Vashegyi György. Kiemelte, hogy az egyes munkacsoportok feladata lesz a művészeti és művészetelméleti programok szervezése, valamint helyi kezdeményezésekben is részt vállalnak. Szélesebb körben segítik a régióhoz kapcsolódó művészeti tevékenységek eredményeinek bemutatását, kiállításokat szerveznek. Előírás, hogy egy-egy régió munkacsoportjában a MMA minden tagozatából legyenek képviselők. Egy személy akár két város munkacsoportjában is szerepet vállalhat. Így tett a mosonmagyaróvári kötődésű Vashegyi György elnök is, aki elsőnek Győrt választotta. A most alakuló szervezet a tervek szerint helyi intézményekkel, szakmai szervezetekkel, illetve határon túli és külföldi művészekkel, szakemberekkel is kapcsolatot épít ki.