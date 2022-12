Tíz évvel ezelőtt baráti kezdeményezésre alakult meg a csapat, amely az évek során folyamatosan fejlődött. A tagok mára komoly betontechnológiai szakemberek lettek.

– Egy hirdetésben találkoztunk a betonkenuversennyel. Kezdetben nem jöttek a sikerek, de hirtelen minden megváltozott, és megláttuk benne a lehetőséget. Tavaly Németországban remek eredményt értünk el, mintegy harminc intézmény negyven csapatával harcoltunk – fogalmazott lapunknak Gerencsér Máté, a SZEnavis Betonkenu csapat egyik tagja.

Már mindent betonba öntöttek, miért lenne kivétel a fenyőfa? Képünkön Gerencsér Máté csapattag. Fotó: Huszár Gábor

A versenyre készült kenu átlagosan három milliméter vastagságú, elkészítését pontos tervezés előzte meg. Számítógépen tervezik meg, 3D-ben kinyomtatják, majd legyártják. A csapat tagjainak gyakorlatilag a beton lett az élete, győri műhelyükben találkozhatunk ruhával, baseballsapkával, kisebb tárgyakkal és egy karácsonyfával is.

– Építőmérnöknek készülünk, a szakma szinte minden területén jelen van a beton. Bármerre járunk, jönnek az ötletek, mit tudnánk belőle csinálni – hangsúlyozta Máté.

Nem is olyan régen egy jótékonysági felajánlás keretében padokat alkottak, amelyeket önkormányzatoknak adtak. Csináltak kerti törpéket, most pedig egy karácsonyfával is előálltak. Gőzerővel készülnek a jövőre: nyáron újabb betonkenuversenyt rendeznek, várhatóan Hollandiában. A csapat az év első hónapjaiban már az új hajóját tervezi, emellett pedig szorgalmasan gyűjtik a szponzorokat.

– A holland versenyre szeretnénk egy új hajót készíteni, és három távon megméretni a tehetségünket. Nem mindegy a hajó minősége, és az sem, hogy kik eveznek benne. A felkészülés javában tart, szeretnénk minél jobb eredményt elérni – tette hozzá Gerencsér Máté.