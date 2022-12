Komoly fejlődésen ment keresztül az elmúlt években a Páli Polgárőr Egyesület. Eredményesen szerepeltek a Magyar Falu Program civil szervezetek számára kiírt pályázatain, így jutottak önálló irodához, illetve a szolgálatokat segítő járműhöz.

Aktív tagja a páli polgárőrség a Csorna–Kapuvár Járási Polgárőrségek Egyesületének. Közös szolgálatokat szerveznek a rendőrséggel, illetve saját falujukban is vigyázzák a közbiztonságot. A helyiek elismerik a munkájukat és számítanak a segítségükre. Jelentős fejlesztéseket is végrehajtottak a közelmúltban. Megteremtették saját bázisukat, amelyhez a helyi önkormányzat segítsége mellett a Magyar Falu Program támogatását is megkapták. A civil pályázaton hatmillió forintot nyertek elképzeléseik megvalósításához. Az úgynevezett vízműépületet kapták meg a polgárőrök, amelyet átalakítottak, rendbe tettek. Korszerűsítették a fűtést, az elektromos hálózatot, kicserélték a nyílászárókat, festettek, burkoltak és be is rendezték.

Egy másik Magyar Falu Programban meghirdetett pályázattal gépjárművásárláshoz kaptak forrást a páliak. Így nagyobb területet tudnak bejárni egy-egy alkalommal és jobban tudnak segíteni a környékbeli falvak polgár- őreinek is. Jellemző ugyanis a Rábaközben, hogy az egyesületek összedolgoznak egy-egy rendezvény vagy nagyobb esemény alkalmával.