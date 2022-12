MosonmagyaróvárMosonmagyaróvár mellett Levél, Rajka és Hegyeshalom evangélikus lelkésze Farkas Ervin, akit bemutatkozásra kértünk.

– Gyökereim bősárkányiak és bakonyszentlászlóiak, de Győrben születtem, katolikus hátterű családban. 5–6 éves koromban kezdtem ministrálni, aztán istenhitemet a rossz kamaszkor tépte meg. A Keresztény Ifjúsági Egyesület által találtam vissza újból Istenhez, ebben a közösségben lelki otthonra is leltem, ahol lázadásaimat fel tudtam dolgozni kortárs közegben. Evangélikus középiskolába jártam, s Tubán József csornai lelkésznél konfirmáltam. Kétévnyi egyháztagsággal jelentkeztem az Evangélikus Hittudományi Egyetemre. Innen Lovászpatonára kerültem, hét évre, amíg Mosonmagyaróvárra nem hívtak – kezdi beszélgetésünket az ifjú lelkipásztor.

Farkas Ervin, mint mondja, egy jól felépített szolgálatot vett át a nyugdíjba vonult Kiss Miklós esperestől.

– Feladatom biztosítani a folytonosságot az egyházi szolgálatban. Természetesen minden lelkész a saját lelkével dolgozik. Magam fontosnak tartom, hogy a gyülekezet tagjai számára a hétköznapi alkalmakat is megteremtsük a kortársközösségeknek. A kóruson, bibliaórákon túl például szeretnék baba-mama klubot indítani. December 17-én 10 órától a gyülekezeti teremben adventi mondókázásra várjuk a kicsiket és szüleiket. Szeretném, hogy a hittanosok ne csak tanórák keretében találkozzanak, hanem egy ifjúsági közösség is kialakuljon – osztotta meg terveit az ifjú lelkész, aki örömét is kifejezte, hogy sok aktív tag van a gyülekezetben.

– Kiss Miklós több évtizedes szolgálata alatt felépítette a szolgálatot, ez egy hosszú folyamat. Az ő munkájának eredményeit megkaptam. Most ismerkedem a gyülekezettel, remélem, egymásra találunk. S ha ez így lesz, szívesen maradunk itt, mert hosszú távban gondolkodunk – fűzte hozzá a két kisgyermekes édesapa.

Farkas Ervin feleségével, Dó­­rával és gyermekeivel, a 4 éves Rozáliával és 2 éves Ervinnel érkezett a Lajta-parti városba.