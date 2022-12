Az eseményen Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő hangsúlyozta: a bencések 220 éve vannak jelen Győrben, hitélet és oktatási tevékenységgel.

– A templomban nemrég belső felújítást végeztek, a Lloyd-palota külön épületként csatlakozott a rendházhoz, itt jelenleg oktatási tevékenységet folytatnak. A gimnáziumban is voltak felújítások, most pedig a rendház és a templom tetőtere kerül sorra. A munkálatok után egy új kiállítóterem is megnyílhat alatta, ahol a bencések saját kiállításaikat tudják majd megmutatni az érdeklődők számára – fogalmazott a képviselő.

A januárban kezdődő munkálatokat Sárai-Szabó Kelemen, perjel foglalta össze a sajtó munkatársainak.

– Évek óta tart az épületegyüttes fejlesztése, felújítása. A tető olyan rossz állapotba került, hogy felújításra szorul. Sajnos sokan tapasztalhatták, hogy viharos időben néhány tetőcserép már a Széchenyi téren, vagy a Czuczor Gergely utcában kötött ki. Utóbbi helyszínről a tetőre nézve egy palánkra is felfigyelhetünk, ami a lecsúszó cserepektől védi a gyalogosokat – mondta el Sárai-Szabó Kelemen atya.

Hozzátette: a tető alatt tanórák, és komoly értékek is vannak. A szakembereknek nehéz feladatuk lesz, és lassan tudnak majd haladni a munkálatokkal.

A kivitelező munkatársai az egész tetőszerkezet fölé egy új védő tetőt építenek ki, hogy a beázásokat elkerüljék. A rendház udvarán nemrég ásatásokat végeztek, ahol a régészek 15-17. századi épületek alapjait találták meg. Ennek helyén jelenleg egy nagy betonalap található, január elején erre épül majd fel egy magas daru, ami a soron következő munkálatokat segíti. Az eszköz átér majd a Széchenyi térre, és könnyen elfordul a templom és a gimnázium irányába is, így megközelíthetővé teszi a tetőszerkezetet.