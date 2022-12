Az Aktív Magyarországért díj egy tavaly alapított állami kitüntetés, amellyel azoknak a szakembereknek a munkáját díjazzák, akik az aktív életmód és aktív turizmus területén kiemelkedő tevékenységet végeztek.

Vissi András, a Scardobona Consulting ügyvezetője határon átnyúló térségfejlesztéssel foglalkozik. Nemzetközi együttműködések kialakításán dolgozik, aktív és ökoturisztikai programokkal kapcsolja össze az osztrák, a szlovák és a magyar határtérségben élőket. Neve olyan fejlesztésekkel forrt egybe, mint a Mária-út kiépítése, a határon átnyúló PaNaTour kerékpártúrák elindítása. Igazi motorja a Kőszegi-hegység, a Sopron–Fertő és a Szigetköz turisztikai fejlesztésének úgy az infrastruktúra, mint a teremtett környezet megóvása terén.

– A természet az egyetlen hely, ahol mind testileg, mind lelkileg regenerálódhatunk. Azáltal, hogy az ember „lecsatlakozott” a természetről, urbanizálódott, nem tekinti magát a természet részének. A transzcendenciát is igyekszik kiirtani az életéből, pedig ez a kapcsolat egy ősi vágyakozás. Ha azt akarjuk, hogy egészséges társadalomban egészséges emberek éljenek, ki kell menni a természetbe és ki kell vinni a gyerekeket is – magyarázza munkája lényegét Vissi András. Azt mondja, a járvány alkalmat adott arra, hogy újból felfedezzük a környezetünket. Hozzáteszi, rendkívül eredményesek azok a fejlesztések, amiket az aktív Magyarországért felelős államtitkár koordinál. Magyarországon európai viszonylatban is kiemelkedően népszerűek az Erdei-, a Vízi- és a BringásVándor programok.

Vissi András határon átnyúló térségfejlesztéssel foglalkozik, rajong a kerékpározásért.

– Ezt a munkát szolgálatnak tekintem. Pályázatok és projektek révén embereket és eszközöket kapok egy-egy fejlesztés kibontására, olykor kiküzdésére vagy éppen kiizzadására, másképpen fogalmazva: szívvágyakozások beteljesítésére. A munkám legnagyobb értéke, hogy összekapcsolok egymással ügyeket, témákat és embereket. Nálunk nem munkakapcsolatok alakulnak ki, hanem szeretetkapcsolatok – folytatja a szakember. Szívügyei közül két programot emel ki. Az egyik a Burgenland Extrém szervezésében a 24 órás Fertő-kerülő, a másik pedig az akadálymentes természeti élmény, amit a Fertő–Hanság Nemzeti Park kínál fogyatékkal élők felnőttek és gyermekek számára.