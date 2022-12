KónyIskolák és óvodák számára hirdette meg az Igazságügyi Minisztérium az Állatvédelmi témahetet. A kezdeményezéshez a Kónyi Deák Ferenc Általános Iskola is csatlakozott. Az intézmény tanulói a felelős tartásról és az állatokkal való helyes bánásmódról tanulhattak.

A kónyi gyerekeknek részt vehettek elismert szakemberek által tartott online tanórákon. Előadást tartott Varga Ferenc, a Tündértó Vadásztársaság természetvédelmi felelőse a vadakról, a vadászatról, Kozmáné dr. Papp Zsuzsanna a galambokról, galambászatról, Varga Ferenc, a Tőzegtavak Horgászegyesület elnöke a horgászatról, halakról beszélt. Dr. Kerékgyártó Bence állatorvosi rendelőjébe is ellátogattak az iskolások. Megtekinthették a rendelő vizsgálóját és műtőjét, mikroszkóppal kisebb vizsgálatokat is megejthettek. Banánhéjat vágtak fel például szikével, majd a vágást össze is varrhatták. Az alsó tagozatos tanulók a győri állatkert által meghirdetett online kvízversenyen vettek részt.