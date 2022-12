Megnő a kereslet a parókákra, a világító, villogó álarcokra, a bohókás maskarákra. Tegnaptól lehet beszerezni a pirotechnikai eszközöket is. Petárdázni idén is tilos, a tűzijátékok december 31-én este hat órától január 1-jén reggel hat óráig használhatók fel. A hatóság azt javasolja, hogy pirotechnikai terméket lehetőség szerint Magyarországon és hatósági engedéllyel rendelkező, legális árusítóhelyen vásároljunk. A legális forgalmazási helyeken szakképzett pirotechnikus dolgozik, aki felvilágosítást is ad a termék biztonságos használatáról. Többségében a nagy forgalmú bevásárlóközpontok közelében engedélyezi a hatóság az év végi tárolást és forgalmazást, ideiglenesen elhelyezett konténerekben.

Egy győri elárusítóhelyen rutinosan válogatott a széles pirotechnikai kínálatból tegnap egy börcsi család. Látszott rajtuk, hogy ismerik a termékek egy részét, évek óta használják őket szilveszterkor.

– Olyan terméket kerestünk, amit a három gyerekkel lehet használni, amit el lehet dobálni, de a meggyújtásában segítünk. Éjfél környékén kimegyünk az utcára, koccintunk egyet a szomszédokkal, és mindenki ellövöldözi a saját tűzijátékait – mesélte Borbély Péter, mire készülnek.

A börcsi Borbély család már szerdán bevásárolt a tűzijátékokból. Dávid és Zsombor már nagyon várja édesapjával a szilvesztert. Fotó: Csapó Balázs

Mindenre kell figyelni

Az ideiglenes konténerből árusító Balogh Sándor pirotechnikus arról számolt be, hogy a tűzijáték népszerűsége töretlen.

– Pénztárcafüggő, ki mennyit és mit vásárol, főként, hogy jelentősen emelkedett az áruk tavaly óta. Nagy a szórás, de hatásban, látványban is sokféle a termék. Van például egészen apró, amitől nem ijed meg a gyermek, mert a tortatűzijátékhoz hasonlóan nem durran, csak fényt bocsát ki. A rakétacsomagok, tűzijátéktelepeink látványosabbak. Érdemes őket oldalról megtámasztani. Bármilyen veszélytelennek tűnnek, mindenképpen felügyelet kell hozzájuk, vagy olyan ember, aki már használta őket. Minden pirotechnikai terméknek van használati utasítása. Ez részletesen leírja, hogy hova kell helyezni, hol kell meggyújtani, milyen irányba fog működni és mekkora védőtávolságot kell tartani tőle. Ezt mindig olvassuk el és tartsuk is be. Soha ne irányítsuk emberre, állatra, növényre, járműre vagy épületre. Ha erős a szél, ne tűzijátékozzunk. A rakétákat ne indítsuk fák, vezetékek alól vagy közvetlenül épületek mellől – tanácsolja az eladó, aki arra is felhívja a figyelmet, hogy a megvásárolt tűzijátékot ne hagyjuk a kocsiban, otthon ne tegyük a fűtés és a tűzhely közelébe, mert a melegtől idő előtt működésbe léphetnek. Olyan helyre zárjuk el, ahol nem éri napfény, pára, víz és a gyermekek, háziállatok sem férhetnek hozzá. Ne tároljuk együtt benzinnel, gázolajjal, hígítóval és más éghető anyagokkal sem!

Csak szilveszteréjjel lehet használni

Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba sorolt tűzijátékokhoz egész évben hozzá lehet jutni és magánterületen lehet felhasználni őket, ám a 3. osztályba sorolt termékek csak december 28. és 31. között vásárolhatók, és csak december 31-én 18 óra és január 1-jén 6 óra között használhatók engedély nélkül. Petárdázni, ahogy a korábbi években, idén is tilos. A felrobbant petárda rendkívül súlyos, akár maradandó sérülést is okozhat, például végtagroncsolódást, halláskárosodást.

Előzzük meg a bajt!

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint szilveszter éjjelén évente 20–50 tűz keletkezik tűzijáték miatt, köztük olyan, ami többmilliós kárral jár. A leggyakrabban fenyők, tuják, kukák gyulladnak ki, de az sem ritka, hogy egy rakéta erkélyre vagy autó alá repül, és az gyullad ki.

Tűzijátékozni szabadtéren lehet, a saját kertünkben vagy közterületen. A társasház ablaka és erkélye azonban nem számít közterületnek. Az elhasznált tűzijátékok még forró maradványait ne dobjuk rögtön a kukába – tanácsolják a szakemberek.

A pirotechnikai eszközök használatakor legyünk tekintettel másokra és ne feledkezzünk meg a háziállatokról. Ha mégis baj történne, országszerte kétezer tűzoltó lesz készenlétben ötszáz járművel. A 112-es számon kérhetjük a segítségüket.

Aki szilveszterkor petárdázik, szabálysértést követ el, ami 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Ezért ne petárdázzon! Az Országos Mentőszolgálat illusztrációja