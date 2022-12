Advent idején Mosonmagyaróváron és környékén is sok helyen szerveznek adventi koncerteket közösségi házakban, templomokban. Dalokkal hangoltak a közelgő ünnepekre a napokban a mosoni Nepomuki Szent János plébánia- templomban is a Vissz-Hang Vegyes Kar közreműködésével (a felvételen). Most vasárnap 18 órakor a Lions klub szervez jótékonysági adventi hangversenyt a Flesch-központban, vendéglátó a Kühne Koncert Fúvószenekar, fellép a Jánossomorjai Fúvós Egyesület és bemutatkoznak a Kühne Zenetanoda tanítványai.