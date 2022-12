Túlélték a nagy árvíz, a Covid okozta bezárást, veszteséget és munkaerőhiányt is, de most a megemelkedett energia- és nyersanyag árakkal már nem tudják felvenni a harcot, adták hírül a Vámosszabadi közelében fekvő híres Vidra csárda tulajdonosai. December 23-án nyitnak ki utoljára, 26 éve várták a finom halételek szerelmeseit a Szigetköz szélén.

- Éves szerződésünk van az áramcéggel, most kaptam meg a 2023-as szerződést: körülbelül a nyolc és félszeresére ment fel, több mint három és félmillió forint lenne. A vezetők mondták, hogy akkor sajnos muszáj lesz eladni a helyet. Nehéz volt fenntartani: a halárak, a bérek és a rezsi növekedése egyaránt szorított - osztotta meg velünk Hernitz Tibor ügyvezető.

Szép nagy adagok

A Szigetköz gyönyörű táján, horgásztavak ölelésében fekszik az étterem. Tavasszal, ősszel a legszebb a hely. Először arra gondoltunk, hogy ki fog ide kijönni, a világ végére? És mégis nagyon közkedvelt lett, mindig tele volt az étterem - mesélte Hernitz Tibor. Aztán felkapták a helyet: az első vendégek egyike Papp László, a bokszoló és Schuster Lóránt, az énekes volt. Mindig szorítottak helyet a betérőknek, legfeljebb kicsit várni kellett. A vendégek 70-80 százaléka a felvidékről érkezett, jórészük magyar, de jelentős számban szlovákok, sőt csehek is felkeresték a helyet. A forgalom egy részét azok tették ki, akik a határon túlról Győrben, Az Árkádban vásároltak be, majd hazafelé megálltak egy jó halvacsorára. Ráadásul szép nagy adagokat adtak, ezt imádták a vendégek. Most sokan érdeklődnek náluk, nosztalgiáznak. Éppen egy olyan családnak szorítanak asztalt, ahol a nagyszülők évtizedeken át hozzájuk jártak a gyerekekkel, majd most már az unokák hívták meg őket.

Hernitz Tibor egy hatkilós busával. Fotó: Rákóczy Ádám

A hal ára az egekben

Az ügyvezető hozzátette: a cég két részből áll, a csárdából és a halfeldolgozóból. Kevés a hal, az árak az egekbe lőttek ki. Azt gondolta, hogy ha 4100 forint egy kiló pontyszelet, akkor nem lesz rá kereslet, de veszik az emberek, most megrohamozták őket. Ünnepeket előtt járják a megyét, a megszokott helyeken árulnak, 57 településre szállnak ki élő, pucolt, szeletelt hallal.

Jó lenne, ha mégis folytatódna

- Most, hogy elterjedt a híre annak, hogy bezárunk, sorra jönnek a törzsvendégek, ölelgetnek, bizony elérzékenyülünk. Borzasztó érzés búcsúzni. Most nehéz szívvel keresek új tulajdonost. Hatvan éves vagyok, 31 éve kerültem ide - emlékezett vissza Hernitz Tibor. - Akkor még itt nem volt semmi, sem csárda, sem halfeldolgozó, ültem egy ládán a tó szélén, én voltam a halőr. Ami itt kinőtt a földből azóta, abban az én szívem, az életem is bennem van. Jó lenne, ha ez az egész megmaradna, valamilyen formában folytatódna és nem buldózerek tarolnák le az épületeket