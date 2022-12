A soproni városvezetés Városházán látta vendégül az ezévi kitüntetetteket, ahol ünnepélyes keretek között adták át a díjakat. A rendezvényen önkormányzati képviselők, tisztségviselők és intézményvezetők is részt vettek. A Hűség naphoz kapcsolódó ünnepségen Farkas Ciprián polgármester köszöntötte a jelenlévőket.

- A szívünkben és a lelkünkben érezzük a hűséget, a bátorságot, a hazafiságot és vitathatatlanul az identitásunk részévé vált a Civitas Fidelissima! Ez nemcsak érdem, de felelősség is. Akárcsak egy évszázada, úgy most is magyar fejjel és magyar szívvel kell gondolkodnunk a minket körülvevő világról, hiszen béke és biztonság nélkül Sopron jövőbeni fejlődése is elképzelhetetlen - emelte ki beszédében a polgármester.

A köszöntő után Jacsó Erika és Harka-Szarvas Anna fuvolaművészek kedveskedtek a résztvevőknek.