Egy Magyar Falu Program-­pályázat sikeres elbírálását követően nemrég a Törések utca teljes hosszában betonszegéllyel ellátott aszfaltburkolatot kapott. A beruházás keretében további munkálatokat is végeztek, többek között a Törések és Dózsa utca kereszteződését is újraburkolták. Időközben az útszakasz környezetét rendezték, befejezték a padkákat, elhelyezték a közlekedési táblákat és a forgalomterelő pollereket is. Az önkormányzat kiemelt célja, hogy a község minden belterületi útszakasza aszfaltborítást kapjon.