A nyertes pályázatoknak köszönhetően idén több mint 200 millió forintból gazdálkodik a hédervári önkormányzat.

– Tavaly is nehéz volt, de idén még inkább odafigyeléssel kell a költségvetésünket szinten tartani – kezdi beszélgetésünket Juhász József hédervári polgármester. Mint mondja, a pályázatoknak hála fejlődni is tudtak.

– A Magyar Falu Program keretében hárommillió forintot nyertünk a vásártéri játszótéren egy egyensúlyozó-pálya kialakítására. A szennyvíztelepre vezető Malom utcában az utat kétrétegű aszfalttal 18 millió forintból újítottuk fel – sorolja a faluvezető.

A polgármesteri hivatalt is több ütemben korszerűsítették. Ablakokat, kazánt cseréltek, illetve hőszigetelték a műemlék épületet, a tető felújítása pedig őszre készült el két pályázat támogatásával 21,5 millió forintból. Köszönhetően a 46 napelemnek, klímával tudják kifűteni a hivatali irodákat, gázra nincs szükség. A polgármester szerint októbertől a könyvtár online működik, egyedül az orvosi rendelőben nincs korlátozás, máshol szabályozzák a takarékosság jegyében a fűtést. Öt éve már LED-es közvilágítás van, amivel szintén tudnak spórolni: a világítás időszaki lekapcsolásán nem gondolkodnak.

– A TOP Plusz Élhető települések pályázaton 77 millió forintot nyertünk a belterületi kerékpárút felújítására, a zöldterületek fejlesztésére, valamint megszépül a kisebb játszóterünk, a parázsszögi is. Most a tervezés zajlik, tavasszal várhatóak a munkálatok. A TOP Plusz turisztikai pályázat keretében a Kont-emlékhelyet korszerűsítenénk, a Duna-parton hajóleeresztő sója és stég készülne. Szigetközben elsők között építettük ki a kamerarendszert, ez is cserére szorul. Ennek a projektnek az eredményét várjuk – szögezi le az elöljáró.

Juhász József büszkén számol be arról, hogy aktívak a helyi civil szervezetek. December 10-én ismét adventi vásárt szerveznek.

– Erőnkön felül támogatjuk a helyi óvodát és iskolát. A növekvő gyermeklétszám miatt szeretnénk a bölcsődénket egycsoportosra bővíteni. A Zöldmező utcában új telkek várják a letelepedni vágyó családokat. Az idősekre is odafigyelünk és segítjük őket: a 70 év fölöttieket év végén tízezer forinttal ajándékozzuk meg – fűzi hozzá a faluvezető.