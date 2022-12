A Mosonmagyaróvári Tanodába is megérkezett a Mikulás. Az izgatott gyermekek dalok éneklésével várták az ajándékosztó érkezését, aki csengettyűszóra érkezett.

Leülve kikérdezte a gyerekeket a tanodai munkáról, az iskolai érdemjegyekről. Kiderült, hogy szívesen járnak a tanodába, igénybe veszik a szakszerű pedagógusi segítséget. Talán ennek is betudható, hogy a tanulói átlag közepes, de többen számoltak be jeles és jó érdemjegyekről is. Bukás nem volt.

A Mikulás átadta az ajándékait a gyermekeknek, akik röviden bemutatkoztak. Ígéretet tett arra, hogy a jövőben is figyelemmel kíséri a tanulók tanodai és iskolai szorgalmát. A Mikulás végül a gyerekek énekszavára távozott a tanodából.