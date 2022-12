A Széchenyi István Egyetem életében a sport kiemelkedő szerepet játszik, amely a sporttudományi képzések mellett a hallgatók mindennapjaiban is jelen van az egyetemi és egyetemhez kötődő sportszervezetek, valamint a fejlett szabadidős sportolási infrastruktúra révén. Az intézmény falai között olyan élsportolók is tanulnak, akik a világversenyeken elért eredményeikkel ösztönzik társaikat a mozgásra, versenyzésre. Közülük az idén is számos fiatal ért el jelentős sikereket, az év végén pedig heten is átvehették az „Év egyetemi sportolója” díjat.

A Magyar Egyetemi–Főiskolai Sportszövetség ezt az elismerést olyan személyek számára ítéli oda, akik az adott év nemzetközi egyetemi versenyein érmes helyezést értek el, illetve olimpián vagy felnőtt világbajnokságon hallgatóként aranyérmet szereztek.

A Széchenyi István Egyetem öt evezősének a nyakába is érem került az egyetemi evezős Európa-bajnokságon, amit szeptemberben rendeztek Isztambulban. A hallgatók négy ezüstöt és két bronzot szereztek.

A Széchenyi-egyetem evezős díjazottjai: Fazekas Fanni, Fehérvári Eszter, Szabó Bence, Szigeti Roland és Szöllősi Balázs. Az egyetemi evezős Európa-bajnokságon elért eredményeik: női könnyűsúlyú egypárevezős: 2. hely – Fehérvári Eszter; férfi könnyűsúlyú kétpárevezős: 2. hely – Szöllősi Balázs, Szigeti Roland; férfi könnyűsúlyú kormányosnélküli kettes: 2. hely – Szöllősi Balázs, Szigeti Roland; férfi könnyűsúlyú egypárevezős: 2. hely – Szigeti Roland; női kétpárevezős: 3. hely – Fazekas Fanni, Fehérvári Eszter; férfi könnyűsúlyú egypárevezős: 3. hely – Szöllősi Balázs.

Sipőcz Richárdnak újabb aranyérmek kerültek a gyűjteményébe. Fotó: Magyar Egyetemi–Főiskolai Sportszövetség

Sipőcz Richárd, a Széchenyi István Egyetem Sportegyesületének (SZESE) dzsúdósa is kiérdemelte az év egyetemi sportolója címet, hiszen a lengyelországi Lódzban megrendezett, nyári Európai Egyetemi Játékokon aranyérmet szerzett +100 kilogrammban. A győri kiválóság egyébként novemberben hétre növelte Európa-bajnoki címeinek számát, az idei U23-as kontinensbajnokság megnyerésével.

Bukor Ádám is teljesen megérdemelten vehette át a kitüntetést, amit ő nem az egyetemi világversenyeken, hanem a felnőtt világbajnokságokon hallgatóként elért eredményéért kapott meg. A Világjátékokon megszerzett dupla bronzérem után a Kolumbiában megrendezett uszonyosúszó-világbajnokságon kétszer a dobogó legfelső, egyszer pedig a harmadik fokára állhatott. A Győri Búvár SE világcsúcstartó klasszisa így már nyolc vb-címnél tart pályafutása során.