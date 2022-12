A jótékonysági akcióban a Család – és Gyermekjóléti Központ nyújtott támogatást, az elosztásában a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat is segítséget nyújtott. A szervezetek az élelmiszereket, több mint 280 családhoz juttatják el, segítségükkel az adományok közvetlenül a rászoruló családokhoz kerülnek.

Az Európai Borlovagrend Győri Legáció tagjai az elkövetkező időkben, több helyszínen is nyújtanak át adományokat, ilyen például a Kálóczy téri idősek otthona, a győri Bencés a Református és az Evangélikus Egyház, de eljutnak az adományok számos Idősek Otthonába Győrben és Mosonmagyaróváron is, illetve a Fogyatékossággal élők Átmeneti és napközi otthona részére is.